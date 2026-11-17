Hulk em treino do FluminenseMarina Garcia / Fluminense
Hulk utiliza Data Fifa para tentar fechar ano com boa impressão
Atacante entrou em campo pelo Fluminense em 23 partidas, fez sete gols e deu seis assistências; veterano tem contrato até dezembro de 2027
Martinelli evolui e pode voltar a ser relacionado pelo Fluminense
Volante, que avançou em tratamento de lesão no joelho esquerdo, será reforço para Marcão na reta final do Campeonato Brasileiro
Nonato faz apelo para Thiago Silva renovar com o Fluminense
Volante se juntou à campanha pela permanência do zagueiro, que tem contrato até dezembro e ainda não decidiu se vai seguir jogando em 2027
Patrocinador máster prepara rescisão de contrato com Fluminense
Movimento é consequência da MP da proibição das casas de apostas no Brasil e a expectativa é de uma notificação ao clube carioca em breve
Grupo de investidores indica aumento na proposta da SAF do Fluminense
Nova oferta deve ser formalizada até o fim do ano e a expectativa agora é que o valor fique entre R$ 600 e R$ 700 milhões
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Campeão da Recopa visita CT do Fluminense: 'Fiz muitos amigos aqui'
Renato Augusto esteve nas instalações do Tricolor nesta segunda-feira (16), para resgatar memórias e reencontrar antigos companheiros
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