Hulk em treino do Fluminense - Marina Garcia / Fluminense

Hulk em treino do FluminenseMarina Garcia / Fluminense

Publicado 17/11/2026 12:13

A paralisação para a Data Fifa foi boa para um jogador do Fluminense em especial: Hulk . O veterano, de 40 anos, contratado no meio do ano, voltou a viver uma fase de oscilação no clube carioca. Faltando quatro jogos para o término da temporada, o camisa 7 aproveitou para reabastecer as energias para encerrar bem o ano.

A passagem de Hulk tem sido de altos e baixos. O começo foi bastante irregular, porém, antes da Data Fifa anterior, o camisa 7 havia emplacado uma sequência excelente com a camisa do Fluminense. Naquela ocasião, o veterano anotou seis gols e deu três assistências em oito jogos seguidos pelo clube das Laranjeiras.

Porém, com o retorno a situação de Hulk voltou a ficar ruim. A eliminação na semifinal da Libertadores foi o principal ponto negativo. O camisa 7 não teve um bom rendimento e recebeu muitas críticas. Para complicar sua situação pessoal, seu reserva Rodrigo Castillo anotou dois gols pelo Fluminense e o jovem Wesley Natã também se destacou.

Em um momento anterior, Hulk já havia falado sobre a cobrança no Tricolor. O camisa 7 sempre disse que esperava viver situações complexas no clube carioca, já que deixou o Atlético-MG, uma equipe que era ídolo, para se aventurar no futebol do Rio de Janeiro.

"A torcida espera muito é normal a cobrança, principalmente quando você vem de um clube que é ídolo, por mais que você tenha uma carreira consolidada, a expectativa é grande. Ninguém hoje joga pelo nome, então é natural a cobrança", afirmou em entrevista ao canal no YouTube de Romário.

Depois da paralisação por causa da Data Fifa, Hulk terá mais quatro partidas para tentar concluir o ano em alto nível e alegrar os torcedores do Fluminense. O Tricolor enfrenta o São Paulo, na próxima quinta-feira (19), no Morumbi, às 21h30 (de Brasília), no domingo (22) recebe o Mirassol, no Maracanã, às 18h30 (de Brasília). Depois, o clube do Rio tem o confronto direto pelas primeiras posições contra o Cruzeiro, novamente em casa, no próximo dia 27, às 20h (de Brasília). No dia 2 de dezembro, a equipe comandada por Marcão encerra sua participação no ano contra o Bragantino, em Bragança Paulista, às 21h30 (de Brasília).

Pelo Fluminense na temporada, Hulk entrou em campo em 23 partidas, anotou sete gols e deu seis assistências. Ele tem contrato com o clube carioca até o fim da próxima temporada.