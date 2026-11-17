Mário Bittencourt ao lado dos investidores que desejam comprar a SAF do FluminenseRoberta Agum/FFC
Grupo de investidores indica aumento na proposta da SAF do Fluminense
Nova oferta deve ser formalizada até o fim do ano e a expectativa agora é que o valor fique entre R$ 600 e R$ 700 milhões
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