Mário Bittencourt ao lado dos investidores que desejam comprar a SAF do Fluminense - Roberta Agum/FFC

Mário Bittencourt ao lado dos investidores que desejam comprar a SAF do FluminenseRoberta Agum/FFC

Publicado 17/11/2026 14:30 | Atualizado 17/11/2026 14:50

O grupo de investidores que negocia a compra da futura SAF do Fluminense deve aumentar o valor da proposta até o fim do ano. O plano original era investir R$ 500 milhões por 65% das ações, mas a oferta deve receber um reajuste por causa da maior necessidade de recursos para reequilibrar as finanças do clube, segundo informações da "Folha". A participação também deve sofrer ajustes.

Ainda não há uma nova oferta na mesa, mas a expectativa agora é que o novo valor fique entre R$ 600 milhões e R$ 700 milhões. A primeira proposta do grupo foi apresentada em setembro do ano passado durante reunião do Conselho Deliberativo do Fluminense. Além do aporte inicial, o grupo se comprometeu com um investimento de R$ 6,4 bilhões ao longo de dez anos na estrutura de futebol.

No plano original, o aporte de R$ 500 milhões seria realizado em um intervalo de dois anos, divididos em R$ 250 milhões em cada. Já o investimento bilionário ao longo de dez anos na estrutura do futebol incluía a folha de pagamento, contratação de jogadores e formação de atletas. A SAF também assumiria a dívida total do Fluminense, que na época girava em torno de R$ 900 milhões.

Em 2025, o Fluminense obteve uma receita recorde de R$ 1 bilhão, impulsionado pelo quarto lugar na Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Por outro lado, a dívida do clube também aumentou e ultrapassou a marca de R$ 1 bilhão. Portanto, os investidores entendem que a SAF precisará de um investimento inicial maior e, por isso, devem apresentar uma nova oferta em breve.

Caso seja confirmada, a proposta pelo Fluminense seria superior à de Botafogo e Vasco, que também viraram SAF. Recentemente, os sócios vascaínos aprovaram a venda de 90% das ações para a Almirante Participações, liderada pelo empresário Marcos Lamacchia. O contrato prevê aporte mínimo de R$ 500 milhões exclusivamente para o futebol até 2030, pago em cinco parcelas anuais de R$ 100 milhões.

A LZ Sports, subsidiária da gestora Lazuli Partners, lidera um grupo de empresários e investidores tricolores em negociações para a criação e compra da SAF. O grupo conta com cerca de 40 nomes e famílias de empresários e banqueiros, como André Esteves, do BTG Pactual e dono de uma fortuna avaliada em 9,4 bilhões de dólares (R$ 54 bilhões), além de representantes das famílias Almeida Braga, ligada à Bradesco Seguros.