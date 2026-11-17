O volante Nonato engrossou o coro pela permanência de Thiago Silva no Fluminense. Nesta semana, em entrevista ao SBT Rio no CT Carlos Castilho, o jogador foi perguntado sobre a possibilidade de renovação do capitão e fez um apelo para que o zagueiro siga no clube em 2027.
“Quem não quer ter o Thiago Silva no seu time, né? Ia ser bom, não ia ser ruim, não. Fica aí, Thiago Silva. Renova aí pra gente”, disse Nonato.
Relação de confiança
O pedido reforça a ligação entre os dois dentro do elenco. Após a eliminação do Fluminense para o Palmeiras na semifinal da Libertadores, Nonato revelou que Thiago Silva o proibiu de pedir desculpas pelo pênalti que desperdiçou na decisão. Na ocasião, o volante contou que o capitão costuma usar a própria experiência para orientar os companheiros nos momentos difíceis.
Nonato não é o primeiro a se manifestar. No início do mês, os laterais Guga e Renê comentaram em uma publicação do zagueiro nas redes sociais com a frase “Fica, Thiago Silva”. Em cerca de 24 horas, o post acumulou mais de 2 mil comentários de torcedores com o mesmo pedido. O próprio Fluminense entrou na mobilização e publicou uma mensagem pedindo que o ídolo fique para sempre.
Aos 42 anos, Thiago Silva tem contrato com o Fluminense até 31 de dezembro e ainda não anunciou se vai renovar, deixar o clube ou encerrar a carreira. Depois da eliminação na Libertadores, o zagueiro afirmou que aquela havia sido sua última participação na competição, mas evitou confirmar a aposentadoria. Segundo o jornalista Victor Lessa, o capitão avalia adiar o fim da carreira e jogar mais uma temporada.
A distância da família pesa na decisão. A esposa e os filhos do jogador vivem em Londres, na Inglaterra. Ao mesmo tempo, Thiago Silva já se prepara para a próxima etapa: o zagueiro concluiu a Licença A da Uefa e recentemente comandou um treino da equipe Sub-17 do Fluminense, como parte da formação para virar treinador.
Terceira passagem
Revelado pelo Fluminense, Thiago Silva está na terceira passagem pelo clube. Ele voltou ao Tricolor em julho de 2024, depois de brilhar por Milan, Paris Saint-Germain e Chelsea, onde conquistou a Liga dos Campeões de 2021. No fim de 2025, deixou o clube para defender o Porto, de Portugal, mas retornou às Laranjeiras seis meses depois e voltou a ser peça-chave no time de Marcão.
O Fluminense tem mais quatro jogos na temporada e está perto de garantir vaga na Libertadores de 2027.
*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob supervisão de Rodrigo da Costa
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