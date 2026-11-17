Fluminense deve romper com patrocinadora máster - Marina Garcia/Fluminense

Fluminense deve romper com patrocinadora másterMarina Garcia/Fluminense

Publicado 17/11/2026 16:35 | Atualizado 17/11/2026 19:09

Fluminense já se prepara para o fim da parceria com a Superbet, a sua patrocinadora máster desde 2024. Com a Medida Provisória nº 1.394/2026, que proíbe casas de apostas no Brasil, ainda em vigor, a empresa deve notificar o clube carioca em breve sobre o rompimento do contrato no fim de 2026, de acordo com informações do "UOL".

Além do Fluminense, a casa de aposta também patrocina o São Paulo. Ambos os acordos estão suspensos, mas os dois clubes exibem a marca "Superscore" na camisa, que é uma parceira global da Superbet. A plataforma é um aplicativo de inteligência esportiva, gratuito e dedicado exclusivamente a reunir dados e estatísticas avançadas de futebol em tempo real.

O movimento é consequência da Medida Provisória que proíbe as casas de apostas no Brasil. Clubes e bets tinham a expectativa de que poderia haver uma reversão no cenário depois da eleição, mas a postura do governo federal tem sido cada vez mais irredutível. O ministro Luiz Fux jogou o caso para o Pleno e não deu prazo para julgamento.

O Fluminense anunciou oficialmente seu primeiro contrato de patrocínio máster com a Superbet em 8 de abril de 2024. O acordo inicial era válido por três temporadas no valor de cerca de R$ 52 milhões por ano. Em março deste ano, o vínculo foi ampliado e prorrogado até o final de 2029, elevando os valores para até R$ 86 milhões por ano (sendo R$ 53 milhões fixos mais bônus) e incluindo a marca na parte superior das costas da camisa.

O que é a Medida Provisória nº 1.394/2026?

A Medida Provisória nº 1.394/2026 proíbe em todo o território nacional a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade de apostas de quota fixa (as chamadas bets), abrangendo tanto apostas esportivas quanto jogos de cassino online em ambientes físicos e virtuais. Dessa forma, os clubes tinham até às 23h59 (de Brasília) do dia 5 de outubro para retirar qualquer alusão dos uniformes.

Os sites e aplicativos de apostas ficaram indisponíveis e saíram do ar no Brasil a partir do dia 6 de outubro. O prazo para os apostadores resgatarem voluntariamente seus dinheiros diretamente nas plataformas encerrou-se às 23h59 do dia 5 de outubro. Entre 9 e 14 de outubro de 2026, as empresas devolveram os saldos aos titulares por meio dos bancos operadores.

Os clubes brasileiros tentam reverter ou suavizar os impactos da Medida Provisória. Flamengo, Botafogo, Fluminense, São Paulo e outros clubes entraram com uma liminar junto ao STF. Os clubes argumentam que a suspensão abrupta fere o princípio da segurança jurídica e pedem um período de transição para cumprir os acordos. A postura do governo, porém, tem sido irredutível.