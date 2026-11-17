Fluminense deve romper com patrocinadora másterMarina Garcia/Fluminense
Patrocinador máster prepara rescisão de contrato com Fluminense
Movimento é consequência da MP da proibição das casas de apostas no Brasil e a expectativa é de uma notificação ao clube carioca em breve
Nonato faz apelo para Thiago Silva renovar com o Fluminense
Volante se juntou à campanha pela permanência do zagueiro, que tem contrato até dezembro e ainda não decidiu se vai seguir jogando em 2027
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Grupo de investidores indica aumento na proposta da SAF do Fluminense
Nova oferta deve ser formalizada até o fim do ano e a expectativa agora é que o valor fique entre R$ 600 e R$ 700 milhões
Hulk utiliza Data Fifa para tentar fechar ano com boa impressão
Atacante entrou em campo pelo Fluminense em 23 partidas, fez sete gols e deu seis assistências; veterano tem contrato até dezembro de 2027
Campeão da Recopa visita CT do Fluminense: 'Fiz muitos amigos aqui'
Renato Augusto esteve nas instalações do Tricolor nesta segunda-feira (16), para resgatar memórias e reencontrar antigos companheiros
Cano rechaça Lanús e pode defender outro clube no futebol brasileiro
Atacante, de 38 anos, entrou em campo em apenas 15 jogos na temporada; futuro do camisa 14 no Fluminense é considerado incerto
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