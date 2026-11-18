Martinelli se recuperou de lesão sofrida na semifinal da Libertadores - Marina Garcia/Fluminense FC

Martinelli se recuperou de lesão sofrida na semifinal da LibertadoresMarina Garcia/Fluminense FC

Publicado 18/11/2026 09:00

Fluminense ganhou uma boa notícia durante a Data Fifa. O volante Martinelli, de 25 anos, se recuperou de uma artroscopia no joelho esquerdo e está novamente à disposição do técnico Marcão para a reta final da temporada. O jogador ainda terá um retorno gradual até ter condições de jogar 90 minutos novamente, mas a sua volta dá um respiro para a comissão técnica.

Sem Martinelli, Marcão ficou apenas com três opções para a posição. O treinador formou a dupla de volantes com Hércules e Nonato nos últimos cinco jogos e tinha apenas Otávio no banco. O jovem Ruan Sales também era opção, mas foi pouco aproveitado pelo técnico. Outro nome da função, Alisson também estava fora por causa de um problema crônico no quadril.

Assim como Martinelli, Alisson também voltou a treinar após três meses de recuperação, mas ainda está em fase de transição e não foi reintegrado ao elenco. Diferentemente do camisa 8, o jogador não está nos planos do Fluminense para a próxima temporada e deve ser devolvido ao São Paulo no fim do ano, quando termina o contrato de empréstimo. Ou seja, ele pode não ser utilizado na reta final.

Martinelli sofreu uma entorse no joelho esquerdo no primeiro tempo do jogo de ida da semifinal da Libertadores contra o Palmeiras. O volante passou por tratamento durante uma semana visando o segundo confronto contra o time paulista, mas voltou a sentir incômodo às vésperas da partida de volta. Assim, ele passou por novos exames e precisou realizar uma artroscopia para corrigir o problema.

O prazo estimado de recuperação era de seis semanas. Com isso, Martinelli corria o risco de não jogar mais em 2026. Porém, o jogador apresentou uma rápida evolução. O volante chegou a realizar atividades em uma esteira antigravidade, que ajuda jogadores em retorno de lesões a iniciar a reabilitação de forma mais rápida por reduzir o peso corporal durante a movimentação do corpo.

Um dos destaques do Fluminense nas últimas temporadas, Martinelli vive uma fase especial. Recentemente, o volante estreou pela seleção brasileira. O desgaste físico por causa da Data Fifa, inclusive, ligou um alerta no clube. Afinal, o camisa 8 não teve descanso por causa da convocação. Desde o seu retorno, atuou 90 minutos contra o Coritiba e foi titular no clássico contra o Flamengo, até se machucar contra o Palmeiras.

Revelado pelo Fluminense, Martinelli é expoente da "Geração de Ouro", que teve nomes como André, João Pedro e Luiz Henrique. O volante, que estreou no profissional em 2020, soma 337 jogos e é o jogador revelado em Xerém com mais jogos no profissional. Além disso, também contribuiu com 18 gols e 20 assistências, e conquistou o bicampeonato carioca (2022 e 2023), Libertadores (2023) e Recopa (2024).