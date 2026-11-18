Martinelli se recuperou de lesão sofrida na semifinal da LibertadoresMarina Garcia/Fluminense FC
Retorno de Martinelli desafoga Marcão e aumenta opções do Fluminense
Volante se recupera de artroscopia no joelho esquerdo e terá retorno gradual, mas já está novamente à disposição do treinador tricolor
Thiago Silva projeta renovação com o Fluminense: 'Presente de Natal'
Capitão tem contrato até dezembro e havia sinalizado que penduraria as chuteiras, mas torcida e elenco pedem a renovação
Possível renovação de Ganso causa divergências entre os tricolores
Apoiador, de 37 anos, chegou ao Fluminense em 2019 e se tornou ídolo ao conquistar o título da Libertadores na temporada de 2023
Logística atrapalha, e Savarino desfalcará Fluminense no Brasileirão
Atacante jogou os 90 minutos no amistoso da Venezuela contra a Rússia e não chegará ao Rio de Janeiro dentro do prazo mínimo de descanso
Retorno de Martinelli desafoga Marcão e aumenta opções do Fluminense
Volante se recupera de artroscopia no joelho esquerdo e terá retorno gradual, mas já está novamente à disposição do treinador tricolor
Martinelli evolui e pode voltar a ser relacionado pelo Fluminense
Volante, que avançou em tratamento de lesão no joelho esquerdo, será reforço para Marcão na reta final do Campeonato Brasileiro
Nonato faz apelo para Thiago Silva renovar com o Fluminense
Volante se juntou à campanha pela permanência do zagueiro, que tem contrato até dezembro e ainda não decidiu se vai seguir jogando em 2027
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