Savarino é o vice-artilheiro do Fluminense na temporada - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Savarino é o vice-artilheiro do Fluminense na temporadaMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 18/11/2026 11:55

Fluminense terá um desfalque importante na próxima rodada do Brasileirão. O atacante Savarino não vai conseguir retornar dentro do prazo e não terá condições de jogar após defender a Venezuela durante a Data Fifa. Com isso, ele será ausência na partida contra o São Paulo, nesta quinta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 35ª rodada da competição nacional.

Savarino foi titular nos dois amistosos da Venezuela durante a Data Fifa. O atacante jogou os 90 minutos na derrota diante da Rússia por 2 a 0, na última terça-feira (17), em Krasnodar. O jogador ainda estava na cidade do sudoeste do país na manhã desta quarta (18) e só deve chegar ao Rio de Janeiro nesta quinta. Com isso, ele teria pouco tempo de descanso para se recuperar o desgaste da viagem.

Fora do jogo contra o São Paulo, Savarino deve ficar à disposição para o jogo contra o Mirassol, no domingo (22), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 36ª rodada do Brasileirão. Sem o venezuelano à disposição, o técnico Marcão deve dar nova chance para Kevin Serna ou Soteldo entre os titulares. Os jovens Wesley Natã e Riquelme Felipe também são opções do treinador.

Contratado no início deste ano, Savarino custou aproximadamente R$ 26,5 milhões junto ao Botafogo, além dos direitos do jovem volante Wallace Davi, de 18 anos. O atacante venezuelano assinou contrato até o fim de 2029. Na temporada, o camisa 11 é o vice-artilheiro tricolor com dez gols marcados em 43 jogos disputados, além de ter colaborado com uma assistência.

Situação do Fluminense

Na briga por vaga na Libertadores, o Fluminense ocupa o quarto lugar com 57 pontos. Eliminado na semifinal da competição continental em 2026, o Tricolor busca retornar para o torneio na próxima temporada. A vaga será determinante para definir a estratégia do clube na próxima janela de transferências. Nos últimos quatro jogos, enfrentará o São Paulo e Bragantino fora, além do Mirassol e Cruzeiro em casa.

O Fluminense tem 99.5% de chances de classificação para a Libertadores, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Apesar da classificação estar bem encaminhada, o Tricolor deseja a vaga direta para a fase de grupos, evitando assim passar pela fase preliminar, que começará em fevereiro. Ainda existe a questão financeira.