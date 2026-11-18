Ganso em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Ganso em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 18/11/2026 18:42

A situação de Paulo Henrique Ganso, de 37 anos, segue indefinida . Com contrato até dezembro, o camisa 10 não sabe se irá seguir ou deixará o Tricolor. Porém, nas redes sociais, um rumor que o clube das Laranjeiras teria sinalizado uma possibilidade de acordo com uma redução salarial causou reboliço entre os torcedores. Alguns defenderam a permanência, enquanto outros se mostraram receosos.

"Sobre o Ganso: oito anos, foi peça importante do ciclo vencedor de 2022 e 2023, foi pedra angular do melhor time que vimos desde a Máquina. Lutou contra o rebaixamento sendo importante em 2019 e fundamental em 2024. Em 2020 e 21 foi reserva, em 2025 viveu uma fatalidade, em 2026 a renovação não se aplica, já deu", afirmou um torcedor no "X", o antigo Twitter.

Outro torcedor mostrou pouca confiança na possibilidade, mas em tom irônico deixou claro que não deseja que o camisa 10 permaneça em 2027. "Já li uma notícia aqui de uma possível renovação do Ganso, melhor fechar isso aqui de novo", disse.

Um outro torcedor afirmou que caso o camisa 10 realmente tenha uma redução contratual, além de um vínculo de apenas mais uma temporada, ele apoiaria a sua permanência no Fluminense.

"Nos moldes que esta sendo implantada, sou a favor da renovação do Ganso", disse. Outro apoiou: "Foi muito importante para o Fluminense e foi novamente esse ano", concluiu.

A temporada de 2026 foi irregular para Paulo Henrique Ganso durante a maioria do tempo. Lucho Acosta foi titular na passagem de Luis Zubeldía, e o camisa 10 rendeu abaixo do esperado. Apesar da mudança de cenário, pesa contra Ganso a dúvida sobre as condições que o meia irá apresentar no ano que vem.

O camisa 10 abordou recentemente a sua situação e disse que está livre no mercado. Desde o fim de julho, o apoiador pode assinar um pré-contrato e deixar o Fluminense gratuitamente.

"Estou aqui desde 2019, são praticamente oito anos. Aconteceu antes e, também, um pouquinho recente. Mas agora eu estou muito tranquilo, eu estou livre no mercado, né, tenho contrato até o fim do ano. Vamos levar até o fim do ano, continuar jogando", disse em entrevista à "Record".

Paulo Henrique Ganso é o atleta mais antigo do elenco do Fluminense. Ele chegou ao Tricolor em 2019. No total, o camisa 10 conquistou uma Libertadores, uma Recopa e dois títulos do Campeonato Carioca. No total, entrou em campo em 329 jogos, 30 gols e 37 assistências pelo Tricolor.