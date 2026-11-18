Thiago Silva é capitão e ídolo no Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Thiago Silva é capitão e ídolo no FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 18/11/2026 22:21

Thiago Silva deu pistas sobre uma possível renovação com o Fluminense . O capitão do time tem contrato até o fim de 2026 e sinalizou nos últimos meses que pretendia se aposentar. Porém, em meio a pedidos do elenco e da torcida, tem repensado a decisão. Enquanto a novela se desenrola, o jogador prega foco no fim da temporada, mas não descarta a chance de um "presente de Natal" para os tricolores com a extensão do vínculo.

Leia mais: Possível renovação de Ganso causa divergências entre os tricolores

"É claro que tem algumas questões muito importantes ainda a serem pensadas, mas eu tô muito tranquilo em relação a isso (renovação). Temos ainda alguns jogos importantes na temporada, eu acho que isso tem que ser prioridade nossa. Classificar primeiramente, depois a gente pensa no passo seguinte. Tenho certeza que papai do céu está reservando coisas boas, tanto pra mim quanto para o Fluminense. E na hora certa vocês vão saber a decisão" declarou o zagueiro, ao "Jornada 1902".

O último objetivo do Fluminense em 2026 é a classificação para a Libertadores, por meio do G-4 do Campeonato Brasileiro, meta que Thiago Silva apontou como prioridade no momento. Ainda assim, o defensor deixou claro que a renovação está em pauta, mas não depende só dele. A decisão será tomada em conjunto com Isabelle Silva, mulher e mãe de seus dois filhos, que atualmente mora em Londres, na Inglaterra.

"É uma coisa que a gente vem pensando. É mais exclusivamente a distância para minha família, enfim. Mas pela Isabelle, todos sabem que ela sempre é muito fechada comigo. A minha decisão, ela vai estar junto. Então a gente está conversando. E acredito que nos próximos dias também conversando com o Fluminense, para que a gente possa ter um presente de Natal, quem sabe?", finalizou o capitão.

Durante a pausa para a Data Fifa, nas últimas duas semanas, Thiago Silva foi à capital inglesa para visitar os familiares. Desde que assinou com o Fluminense, em julho deste ano, ele tem morado sozinho no Brasil, enquanto a família mantém raízes e moradia em Londres.

Leia também: Retorno de Martinelli desafoga Marcão e aumenta opções do Fluminense

Em paralelo, diversos companheiros de Tricolor se manifestaram em favor da permanência do zagueiro, com o movimento "Fica, Thiago Silva". Os primeiros a aparecerem publicamente foram os laterais Guga e Renê, em comentários nas redes sociais do capitão. Em seguida, o volante Nonato foi outro a pedir a permanência do ídolo.