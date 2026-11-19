Marcão comanda o treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Marcão comanda o treino do FluminenseMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 19/11/2026 08:05 | Atualizado 19/11/2026 08:35

Na disputa por vaga na Libertadores, o Fluminense visita o São Paulo, nesta quinta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Morumbi, ela 35ª rodada do Brasileirão. O Tricolor chega embalado pelo triunfo fora de casa na última partida e está perto de confirmar a classificação para a competição continental, enquanto o time paulista tenta chegar aos 45 pontos para garantir a permanência na elite na próxima temporada.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da Globo, Premiere e Sportv.

Como chega o São Paulo

Em busca da permanência na elite na próxima temporada, o São Paulo quer fazer valer o fator casa para chegar aos 45 pontos. Porém, o time paulista tem nove desfalques para o jogo contra o Fluminense, entre jogadores lesionados, suspensos e convocados na Data Fifa. Diante disso, o técnico Dorival Junior deve apostar na base para completar o banco de reservas.

Apesar de não ter atingido os 45 pontos, que é a pontuação ideal para permanecer na primeira divisão, o São Paulo não corre risco de rebaixamento. Por outro lado, o time paulista também está distante da briga por vaga na Libertadores. O time comandado por Dorival Junior se encontra num limbo que traz pouca motivação para jogar na reta final da temporada.

Como chega o Fluminense

Após vencer o Vitória fora de casa por 3 a 0, o Fluminense tenta manter o embalo e conquistar mais três pontos longe de seus domínios. Apesar da irregularidade como visitante, o Tricolor aposta no bom desempenho desde a chegada de Marcão para dar mais um passo para confirmar a classificação para a Libertadores em 2027, principal objetivo do clube na reta final da temporada.

Para o jogo contra o São Paulo, o técnico Marcão terá o desfalque de dois titulares: Canobbio e Savarino. A dupla foi convocada para defender Uruguai e Venezuela, respectivamente, durante a última Data Fifa, e não voltou a tempo de ficar à disposição do treinador. Por outro lado, o zagueiro Millan e o volante Martinelli se recuperaram de lesões e voltaram a ser opções.

São Paulo x Fluminense

Campeonato Brasileiro - 35ª rodada

Data e horário: 19/11/2026, às 21h30

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

São Paulo: Rafael; Toloi, Arboleda e Osorio; Pedro Lima, Djhordney, Pablo Maia e Iago; Artur, Lucas e Calleri. Técnico: Dorival Junior

Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Ignácio (Millán) e Renê; Nonato, Hércules e Lucho Acosta; Serna, Soteldo e Hulk. Técnico: Marcão

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)

VAR: Rodolfo Toski Marques (PR)