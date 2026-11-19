Lucho Acosta em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoMarina Garcia / Fluminense FC
“O período de pausa foi importante, vínhamos de vários jogos seguidos. O descanso foi bom, mas já voltamos e treinamos muito bem”, disse o jogador, em entrevista ao canal oficial do clube.
Ele também destacou a importância das atividades no CT Carlos Castilho para fazer ajustes e buscar o melhor desempenho possível. O foco do Tricolor é o duelo com o São Paulo, nesta quinta-feira (19). A bola vai rolar às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.
“Foi uma preparação muito boa. Ajustamos alguns detalhes que Marcão queria, focamos também na parte física. Esperamos fazer um grande jogo para ganhar fora de casa”, afirmou Lucho Acosta.
Altos e baixos de Lucho Acosta
Por uma vaga na Libertadores de 2027
Neste momento, soma 57 pontos e ocupa justamente a quarta posição na competição nacional – aparece com 99,54% de chances de disputar a Libertadores no ano que vem, de acordo com números do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Quem vem logo atrás são o Athletico-PR e o Bahia, que têm 54, em quinto e sexto, respectivamente. O Atlético-MG é o sétimo, com 51.
Os jogos que restam ao Fluminense em 2026
. Fluminense x Mirassol (22/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Fluminense x Cruzeiro (27/11) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Red Bull Bragantino x Fluminense (2/12) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro
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