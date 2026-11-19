Hércules marcou golaço para garantir a vitória - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Hércules marcou golaço para garantir a vitóriaMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 19/11/2026 23:27 | Atualizado 20/11/2026 08:09

Em duelo de tricolores, o carioca leva a melhor. Pouco criativo, o Fluminense venceu o São Paulo por 1 a 0, nesta quarta-feira (19), no MorumBIS, pela 35ª rodada do Brasileirão. Apesar do sofrimento na etapa final, o clube carioca somou três pontos importantes que garantiram a vaga na Libertadores do próximo ano. Hércules marcou golaço "onde a coruja dorme" para garantir o triunfo.

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Com a vitória, o Fluminense se manteve na 4ª posição, com 60 pontos e garantiu ao menos o sexto lugar, já que Atlético-MG (7º) e Bahia (6º) se enfrentam e apenas um pode ultrapassá-lo. Agora, o Tricolor das Laranjeiras volta a campo neste domingo (22), às 18h30 (de Brasília), contra o Mirassol, no Maracanã, para tentar garantir a vaga direta no torneio continental.

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Hércules acerta 'onde a coruja dorme'



Mesmo como visitante, o Fluminense foi protagonista no primeiro tempo. Desde o apito inicial, teve mais volume de jogo e criou as melhores chances. Porém, o primeiro susto foi do São Paulo. Emprestado pelo Botafogo, o atacante Artur arriscou de fora com bela chapada, mas a bola passou rente à trave.

Aos 32, o Tricolor das Laranjeiras coroou a superioridade com golaço. Guga recebeu pela direita e cruzou para Hulk, que, após desvio do zagueiro Arboleda, deu assistência de peito "meio sem querer" para Hércules. Na entrada da área, o volante abriu o marcador com pancada indefensável, no ângulo do goleiro Rafael.

São Paulo esbarra em má pontaria

Confiante, o Fluminense voltou a assustar depois do intervalo. Lucho Acosta recebeu cruzamento de Guga e arrematou com paulada de primeira, mas errou o alvo. Do outro lado, o São Paulo esboçava pressão com iniciativa do veterano Lucas Moura e ânimos renovados após mexidas. No entanto, mesmo com mais finalizações, não conseguiu acertar o gol nenhuma vez no jogo.

Pela esquerda, o garoto Lucca cortou para dentro e deixar Artur "na boa" com cruzamento, mas o atacante são-paulino foi infeliz na finalização e, de frente para Fábio, chutou sobre a baliza. Em seguida, novamente com bola alçada, Calleri até chegou a balançar as redes de cabeça, mas o gol foi anulado por empurrão em Thiago Silva.

São Paulo 0x1 Fluminense

Brasileirão - 35ª rodada

Data e hora: 19/11/2026, às 21h30 (de Brasília)

Local: MorumBIS, São Paulo

Gols: Hércules, aos 32' do 1ºT (0-1)

Cartões amarelos: Lucho Acosta (FLU), Pablo Maia (SAO)

Cartões vermelhos: -

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Auxiliares: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

SÃO PAULO (Técnico: Dorival Júnior)

Rafael; Toloi (Djhordney), Arboleda e Osorio; Pedro Lima, Pablo Maia, Danielzinho (Lucca) e Iago (Wendel); Lucas (Gustavo Santana), Artur e Calleri (Ryan Francisco).



FLUMINENSE (Técnico: Marcão)

Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva e Renê; Hércules, Nonato (Martinelli) e Lucho Acosta (Ganso); Soteldo (Riquelme), Kevin Serna (Arana) e Hulk (Castillo).

