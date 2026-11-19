Em duelo de tricolores, o carioca leva a melhor. Pouco criativo, o Fluminense venceu o São Paulo por 1 a 0, nesta quarta-feira (19), no MorumBIS, pela 35ª rodada do Brasileirão. Apesar do sofrimento na etapa final, o clube carioca somou três pontos importantes que garantiram a vaga na Libertadores do próximo ano. Hércules marcou golaço "onde a coruja dorme" para garantir o triunfo.
Com a vitória, o Fluminense se manteve na 4ª posição, com 60 pontos e garantiu ao menos o sexto lugar, já que Atlético-MG (7º) e Bahia (6º) se enfrentam e apenas um pode ultrapassá-lo. Agora, o Tricolor das Laranjeiras volta a campo neste domingo (22), às 18h30 (de Brasília), contra o Mirassol, no Maracanã, para tentar garantir a vaga direta no torneio continental.
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Hércules acerta 'onde a coruja dorme'
Mesmo como visitante, o Fluminense foi protagonista no primeiro tempo. Desde o apito inicial, teve mais volume de jogo e criou as melhores chances. Porém, o primeiro susto foi do São Paulo. Emprestado pelo Botafogo, o atacante Artur arriscou de fora com bela chapada, mas a bola passou rente à trave.
Aos 32, o Tricolor das Laranjeiras coroou a superioridade com golaço. Guga recebeu pela direita e cruzou para Hulk, que, após desvio do zagueiro Arboleda, deu assistência de peito "meio sem querer" para Hércules. Na entrada da área, o volante abriu o marcador com pancada indefensável, no ângulo do goleiro Rafael.
São Paulo esbarra em má pontaria
Confiante, o Fluminense voltou a assustar depois do intervalo. Lucho Acosta recebeu cruzamento de Guga e arrematou com paulada de primeira, mas errou o alvo. Do outro lado, o São Paulo esboçava pressão com iniciativa do veterano Lucas Moura e ânimos renovados após mexidas. No entanto, mesmo com mais finalizações, não conseguiu acertar o gol nenhuma vez no jogo.
Pela esquerda, o garoto Lucca cortou para dentro e deixar Artur "na boa" com cruzamento, mas o atacante são-paulino foi infeliz na finalização e, de frente para Fábio, chutou sobre a baliza. Em seguida, novamente com bola alçada, Calleri até chegou a balançar as redes de cabeça, mas o gol foi anulado por empurrão em Thiago Silva.
São Paulo 0x1 Fluminense
Brasileirão - 35ª rodada
Data e hora: 19/11/2026, às 21h30 (de Brasília) Local: MorumBIS, São Paulo
Gols: Hércules, aos 32' do 1ºT (0-1) Cartões amarelos: Lucho Acosta (FLU), Pablo Maia (SAO) Cartões vermelhos: -
Árbitro: Lucas Casagrande (PR) Auxiliares: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR) VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
SÃO PAULO (Técnico: Dorival Júnior) Rafael; Toloi (Djhordney), Arboleda e Osorio; Pedro Lima, Pablo Maia, Danielzinho (Lucca) e Iago (Wendel); Lucas (Gustavo Santana), Artur e Calleri (Ryan Francisco).
FLUMINENSE (Técnico: Marcão) Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva e Renê; Hércules, Nonato (Martinelli) e Lucho Acosta (Ganso); Soteldo (Riquelme), Kevin Serna (Arana) e Hulk (Castillo).
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