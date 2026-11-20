Marcão comanda o Fluminense em vitória sobre o São PauloMarcelo Gonçalves / Fluminense
Marcão pede que Thiago Silva fique no Fluminense: 'Mais três aninhos'
Além do apelo ao capitão, técnico celebrou vitória por 1 a 0 do Tricolor sobre o São Paulo, no MorumBIS, com golaço de Hércules
Marcão pede que Thiago Silva fique no Fluminense: 'Mais três aninhos'
Além do apelo ao capitão, técnico celebrou vitória por 1 a 0 do Tricolor sobre o São Paulo, no MorumBIS, com golaço de Hércules
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Volante se lesionou na semifinal da Libertadores, passou por atroscopia no joelho e retornou nesta quinta (19), em vitória sobre o São Paulo
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