Jogadores do Fluminense comemoraram com a torcida a importante vitória sobre o São Paulo, no Morumbi - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Jogadores do Fluminense comemoraram com a torcida a importante vitória sobre o São Paulo, no MorumbiMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 20/11/2026 08:58

12ª vez a participação na Libertadores com a sexta participação em sete edições nesta década. O Fluminense garantiu pelacom a vitória fora de casa por 1 a 0 sobre o São Paulo, pela 35ª rodada do Brasileirão. Com a vaga, o Tricolor se consolida na competição continental com a

Leia mais: Marcão pede que Thiago Silva fique no Fluminense: 'Mais três aninhos'



Desde 2021, o Fluminense só não alcançou a vaga em 2025, quando lutou contra o rebaixamento no campeonato nacional. Mas marcou presença em 2021, 2022, 2023, 2024, 2026 e agora 2027, confirmando um mantra dentro do clube que vem desde 2019, quando o atual grupo político assumiu. Desde 2021, o Fluminense só não alcançou a vaga em 2025, quando lutou contra o rebaixamento no campeonato nacional. Mas, confirmando um mantra dentro do clube que vem desde 2019, quando o atual grupo político assumiu.

"Para ganhar a Libertadores, tem que ir todos os anos, trabalhando para disputar sempre", diz o ex-presidente e atual diretor executivo, Mário Bittencourt.

Ao alcançar o objetivo de estar sempre presente na competição continental, o Tricolor simplesmente dobrou nesta década o número de participações. Até 2020, só havia disputado seis vezes. A primeira foi em 1971 e depois só voltou a acontecer em 1985, em uma época em que apenas campeão e vice nacionais se classificavam.



Depois, foram longos anos de ausência até o retorno quase triunfal em 2008, quando foi vice-campeão. Naquele período com a Unimed como patrocinadora, o Fluminense também marcou presença em 2011, 2012 e 2013, para depois ficar sete anos longe antes de dar início à atual sequência positiva que culminou no título inédito em 2023 e a semifinal em 2026.

Brasileirão ainda tem importância em 2026



Com a classificação em 2027 garantida, agora o elenco vai em busca do segundo objetivo, que é a vaga direta para a fase de grupos. Essa meta também está perto de ser alcançada, já que são seis pontos de vantagem para o quinto colocado, o Athletico-PR, faltando três rodadas para o fim do Brasileirão.



Há ainda a chance de o G-4 virar G-5, caso o Palmeiras conquiste a Libertadores no dia 28 de novembro, quando faz a final contra o Estudiantes. Neste caso, a vantagem é a mesma para o sexto, Bahia.



"Abrimos seis pontos, não é uma tranquilidade, mas dá um pouquinho de segurança para fazermos o nosso melhor no próximo jogo", celebrou Marcão.



Como foram as classificações do Fluminense na década



2020: 5º lugar do Brasileirão, com 64 pontos (Vaga direta)



2021: 7º lugardo Brasileirão, com 54 pontos (Vaga na pré-Libertadores)



2022: 3º lugar do Brasileirão, com 70 pontos (Vaga direta)



2023: Campeão da Libertadores (Vaga direta)



2024: 13º lugar do Brasileirão, com 46 pontos (Fora da Libertadores)



2025: 5º lugar do Brasileirão, com 64 pontos (Vaga direta)



2026: 4º lugar do Brasileirão (em andamento), com 60 pontos (classificado)

As campanhas do Tricolor na Libertadores



1971: Eliminado na fase de grupos



1985: Eliminado na fase de grupos



2008: Vice-campeão



2011: Oitavas de final



2012: Quartas de final



2013: Quartas de final



2021: Quartas de final



2022: Eliminado na terceira fase da pré-Libertadores



2023: Campeão



2024: Quartas de final



2026: Semifinal