O Fluminense garantiu pela 12ª vez a participação na Libertadores com a vitória fora de casa por 1 a 0 sobre o São Paulo, pela 35ª rodada do Brasileirão. Com a vaga, o Tricolor se consolida na competição continental com a sexta participação em sete edições nesta década.
Desde 2021, o Fluminense só não alcançou a vaga em 2025, quando lutou contra o rebaixamento no campeonato nacional. Mas marcou presença em 2021, 2022, 2023, 2024, 2026 e agora 2027, confirmando um mantra dentro do clube que vem desde 2019, quando o atual grupo político assumiu.
"Para ganhar a Libertadores, tem que ir todos os anos, trabalhando para disputar sempre", diz o ex-presidente e atual diretor executivo, Mário Bittencourt.
Ao alcançar o objetivo de estar sempre presente na competição continental, o Tricolor simplesmente dobrou nesta década o número de participações. Até 2020, só havia disputado seis vezes. A primeira foi em 1971 e depois só voltou a acontecer em 1985, em uma época em que apenas campeão e vice nacionais se classificavam.
Depois, foram longos anos de ausência até o retorno quase triunfal em 2008, quando foi vice-campeão. Naquele período com a Unimed como patrocinadora, o Fluminense também marcou presença em 2011, 2012 e 2013, para depois ficar sete anos longe antes de dar início à atual sequência positiva que culminou no título inédito em 2023 e a semifinal em 2026.
Com a classificação em 2027 garantida, agora o elenco vai em busca do segundo objetivo, que é a vaga direta para a fase de grupos. Essa meta também está perto de ser alcançada, já que são seis pontos de vantagem para o quinto colocado, o Athletico-PR, faltando três rodadas para o fim do Brasileirão.
Há ainda a chance de o G-4 virar G-5, caso o Palmeiras conquiste a Libertadores no dia 28 de novembro, quando faz a final contra o Estudiantes. Neste caso, a vantagem é a mesma para o sexto, Bahia.
"Abrimos seis pontos, não é uma tranquilidade, mas dá um pouquinho de segurança para fazermos o nosso melhor no próximo jogo", celebrou Marcão.
Como foram as classificações do Fluminense na década
2020: 5º lugar do Brasileirão, com 64 pontos (Vaga direta)
2021: 7º lugardo Brasileirão, com 54 pontos (Vaga na pré-Libertadores)
2022: 3º lugar do Brasileirão, com 70 pontos (Vaga direta)
2023: Campeão da Libertadores (Vaga direta)
2024: 13º lugar do Brasileirão, com 46 pontos (Fora da Libertadores)
2025: 5º lugar do Brasileirão, com 64 pontos (Vaga direta)
2026: 4º lugar do Brasileirão (em andamento), com 60 pontos (classificado)
As campanhas do Tricolor na Libertadores
1971: Eliminado na fase de grupos
1985: Eliminado na fase de grupos
2008: Vice-campeão
2011: Oitavas de final
2012: Quartas de final
2013: Quartas de final
2021: Quartas de final
2022: Eliminado na terceira fase da pré-Libertadores
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