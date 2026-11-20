Guga em treino do Fluminense - Marina Garcia / Fluminense

Guga em treino do FluminenseMarina Garcia / Fluminense

Publicado 20/11/2026 17:50

A permanência de Thiago Silva no ano que vem tem sido algo bastante comentado por todo o elenco do Fluminense. O lateral-direito Guga revelou que existe uma mobilização por parte dos jogadores para convencer o zagueiro, de 42 anos, a não se encerrar sua carreira em dezembro e a continuar no clube carioca no ano que vem.

"Com certeza (estamos fazendo campanha). O grupo todo já está trabalhando a hashtag #FicaThiagoSilva. É um privilégio. Desse jeito, dá pra ele jogar até os 50. A gente dá um jeito com a família, quando estiver com saudade e tiver que liberar a gente conversa com o presidente para liberar mais um pouquinho. Não tem problema. Vai ser sempre um prazer e um privilégio tê-lo jogando ao nosso lado. É um líder que conhece muito dentro de campo, que ajuda e orienta muito. Do jeito que tá jogando, tá um garoto ainda", disse em entrevista à "GE TV".

Na vitória sobre o São Paulo, Guga recebeu algumas orientações mais acaloradas do zagueiro. O lateral reforçou essa característica importante de Thiago Silva, que além do suporte técnico, também influencia taticamente o grupo.

"A bronca dele é para ajustar o time dentro de campo. É claro que quem tá ali atrás sofre mais, mas faz parte do jogo. Sou muito tranquilo quanto a isso. Só escuto e tento executar, porque tenho certeza que ele está falando para melhorar dentro de campo. No calor do jogo, não tem como pedir por favor, esse vigor é normal, essa cobrança um pouco mais forte. No final, foi o que a gente fez: se abraçar e comemorar a vitória", opinou.

Guga também falou sobre a oportunidade de atuar ao lado de alguém que admirava antes mesmo de conhecer por sua história no futebol. O lateral também destacou a relação extracampo com Thiago Silva.

"Além de um excelente profissional, é um cara que eu sempre admirei. Hoje, a gente criou uma amizade muito maneira fora de campo. Tenho muito orgulho de trabalhar e conviver ao lado desse cara que é exemplar e espetacular", afirmou o lateral.

Thiago Silva teve passagens pela base do Fluminense, mas se profissionalizou pelo RS Futebol. Despontou para o futebol brasileiro pelo Juventude, se transferiu para o Porto e para o Dínamo de Moscou. Na Rússia viveu seu maior drama na carreira, após contrair tuberculose e ficar meses internados. Em 2006, voltou ao futebol brasileiro para defender o Fluminense e mudou sua carreira de patamar. Campeão da Copa do Brasil no ano seguinte e vice da Libertadores em 2008, o zagueiro se transferiu para o Milan iniciando sua trajetória vitoriosa na Europa.