Guga em treino do FluminenseMarina Garcia / Fluminense
Guga diz que grupo está se mobilizando por renovação de Thiago Silva
Zagueiro, de 42 anos, tem contrato até o fim da temporada, e pode assinar um novo vínculo para adiar a sua aposentadoria
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Guga defende permanência de Marcão no Fluminense em 2027
Lateral destacou a identificação do treinador com o clube após a vitória sobre o São Paulo, que garantiu o Tricolor na Libertadores
Hércules celebra marca e agradece Marcão por mudança na temporada
Volante chegou ao Fluminense em 2025 e neste ano anotou oito gols pelo clube das Laranjeiras; três deles aconteceram nos últimos cinco jogos
Fluminense dobra participações em Libertadores graças a esta década
Tricolor disputará o torneio continental mais uma vez em 2027 em busca do bicampeonato, mas ainda tenta garantir a vaga direta
Marcão pede que Thiago Silva fique no Fluminense: 'Mais três aninhos'
Além do apelo ao capitão, técnico celebrou vitória por 1 a 0 do Tricolor sobre o São Paulo, no MorumBIS, com golaço de Hércules
Martinelli celebra volta ao Fluminense e adere ao 'fica, Thiago Silva'
Volante se lesionou na semifinal da Libertadores, passou por atroscopia no joelho e retornou nesta quinta (19), em vitória sobre o São Paulo
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