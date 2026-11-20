Hércules em campo pelo Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Hércules em campo pelo FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 20/11/2026 13:42

O volante Hércules foi mais uma vez decisivo para o Fluminense. Ao marcar na vitória sobre o São Paulo por 1 a 0, o jogador ajudou o Tricolor a garantir matematicamente a vaga na edição de 2027 da Libertadores. O gol também fez com que o atleta alcançasse uma marca especial na temporada.

Com o golaço que garantiu a vitória sobre o São Paulo por 1 a 0, Hércules chegou ao oitavo gol em 2026. Assim, a atual temporada se tornou a mais artilheira da carreira do camisa 35, superando os anos de 2022 e 2024, ambos pelo Fortaleza, em que o volante havia marcado sete vezes.

"Atingir a marca de temporada mais artilheira da minha carreira vestindo essa camisa é diferente. É algo que é fruto de muito trabalho, de escutar a comissão técnica e de entender o momento certo chegar bem ao ataque. No fim, o mais importante é sempre estar preparado para ajudar o time", afirmou o volante do Fluminense.

Hércules tem crescido de produção na reta final do Campeonato Brasileiro. O volante balançou as redes em três dos últimos cinco jogos do Fluminense (contra Palmeiras, Internacional e São Paulo), e ao lado de Lucho Acosta, é o quinto jogador com mais gols pelo clube em 2026, com oito. O volante falou sobre a fase inspirada com a camisa tricolor.



"Estou vivendo um momento especial e muito feliz na minha carreira. Poder ajudar o Fluminense com gols e viver essa sequência positiva é motivo de muito orgulho. A fase é boa, mas continuo focado para manter essa regularidade e buscar as vitórias que o clube precisa para garantir a vaga direta na Libertadores", disse o jogador do clube das Laranjeiras.

Com a classificação para a Libertadores já assegurada, agora, o Fluminense busca a vaga direta e precisa terminar na quarta colocação no Brasileiro para conseguir o objetivo. Neste domingo (22), a equipe de Marcão entra em campo de novo pela competição em desafio bastante importante. O clube das Laranjeiras recebe o Mirassol, no Maracanã, às 18h30 (de Brasília), em jogo válido pela 36ª rodada do Brasileirão.

Participante frequente na Libertadores

O Fluminense garantiu pela 12ª vez a participação na Libertadores com a vitória fora de casa por 1 a 0 sobre o São Paulo, pela 35ª rodada do Brasileirão. Com a vaga, o Tricolor se consolida na competição continental com a sexta participação em sete edições nesta década.



Desde 2021, o Fluminense só não alcançou a vaga em 2025, quando lutou contra o rebaixamento no campeonato nacional. Mas marcou presença em 2021, 2022, 2023, 2024, 2026 e agora 2027, confirmando um mantra dentro do clube que vem desde 2019, quando o atual grupo político assumiu.