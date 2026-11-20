O lateral-direito Guga entrou no coro pela permanência de Marcão no comando do Fluminense em 2027. Em entrevista à geTV, ainda no gramado do Morumbis, após a vitória sobre o São Paulo, nesta quinta-feira (19), o jogador elogiou o trabalho do treinador e destacou a ligação dele com o elenco e com o clube.
“Primeiramente, conhece muito o clube, tem o DNA do clube, tem identidade, e isso já faz muita diferença para o dia a dia”, disse Guga.
O jogador também ressaltou a capacidade do treinador de recuperar atletas ao longo da temporada.
Vaga na Libertadores
A vitória sobre o São Paulo foi a terceira seguida do Fluminense no Campeonato Brasileiro e garantiu o Tricolor na Libertadores de 2027. Agora, o objetivo é terminar entre os cinco primeiros para assegurar vaga direta na fase de grupos e evitar a fase preliminar, com jogos já em fevereiro.
Para isso, o time de Marcão ainda enfrenta Mirassol e Cruzeiro, no Maracanã, e encerra a campanha diante do Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista.
Futuro indefinido
Apesar do bom momento, a continuidade de Marcão ainda não está definida. O treinador foi efetivado até o fim desta temporada após a vitória por 2 a 1 sobre o Remo, no Maracanã, sem assinar um novo contrato. A diretoria fará a avaliação da comissão técnica ao fim do Brasileirão para decidir os próximos passos.
O próprio Marcão já demonstrou o desejo de seguir no cargo. Depois da vitória por 3 a 0 sobre o Vitória, no início do mês, o técnico se disse sempre disposto a trabalhar e ajudar o clube, mas deixou a decisão para o momento adequado.
Cenário favorável
O planejamento para 2027 joga a favor do treinador. Com a previsão de receitas menores, o Fluminense projeta uma temporada de cautela financeira, com menos investimentos e maior aproveitamento das categorias de base. Nesse cenário, a manutenção de Marcão é vista como uma alternativa viável, e a avaliação positiva do trabalho e a confiança do elenco também pesam a favor.
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