Guga em treino do Fluminense - Marina Garcia / Fluminense

Guga em treino do FluminenseMarina Garcia / Fluminense

Publicado 20/11/2026 17:29 | Atualizado 20/11/2026 17:30

Marcão no comando do Fluminense em 2027. Em entrevista à geTV, ainda no gramado do Morumbis, após a vitória sobre o São Paulo, nesta quinta-feira (19), o jogador elogiou o trabalho do treinador e destacou a ligação dele com o elenco e com o clube. O lateral-direito Guga entrou no coro pela permanência deno comando doem 2027. Em entrevista à geTV, ainda no gramado do Morumbis, após a vitória sobre o São Paulo, nesta quinta-feira (19), o jogador elogiou o trabalho do treinador e destacou a ligação dele com o elenco e com o clube.

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“Então, com certeza, acho que casou muito bem essa conexão do Marcão com o grupo e o Fluminense, que tenho certeza que é o clube de coração dele”, afirmou Guga. “Então, com certeza, acho que casou muito bem essa conexão do Marcão com o grupo e o Fluminense, que tenho certeza que é o clube de coração dele”, afirmou Guga.

Conhecimento do elenco

Na avaliação do lateral, o fato de Marcão conhecer bem o ambiente tricolor faz diferença no trabalho do treinador e ajuda a explicar a evolução recente da equipe.

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“Primeiramente, conhece muito o clube, tem o DNA do clube, tem identidade, e isso já faz muita diferença para o dia a dia”, disse Guga.



O jogador também ressaltou a capacidade do treinador de recuperar atletas ao longo da temporada. “Primeiramente, conhece muito o clube, tem o DNA do clube, tem identidade, e isso já faz muita diferença para o dia a dia”, disse Guga.O jogador também ressaltou a capacidade do treinador de recuperar atletas ao longo da temporada.

Vaga na Libertadores

A vitória sobre o São Paulo foi a terceira seguida do Fluminense no Campeonato Brasileiro e garantiu o Tricolor na Libertadores de 2027. Agora, o objetivo é terminar entre os cinco primeiros para assegurar vaga direta na fase de grupos e evitar a fase preliminar, com jogos já em fevereiro.

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Para isso, o time de Marcão ainda enfrenta Mirassol e Cruzeiro, no Maracanã, e encerra a campanha diante do Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista.

Para isso, o time de Marcão ainda enfrenta Mirassol e Cruzeiro, no Maracanã, e encerra a campanha diante do Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista.

Futuro indefinido

Apesar do bom momento, a continuidade de Marcão ainda não está definida. O treinador foi efetivado até o fim desta temporada após a vitória por 2 a 1 sobre o Remo, no Maracanã, sem assinar um novo contrato. A diretoria fará a avaliação da comissão técnica ao fim do Brasileirão para decidir os próximos passos.



O próprio Marcão já demonstrou o desejo de seguir no cargo. Depois da vitória por 3 a 0 sobre o Vitória, no início do mês, o técnico se disse sempre disposto a trabalhar e ajudar o clube, mas deixou a decisão para o momento adequado.



Cenário favorável

O planejamento para 2027 joga a favor do treinador. Com a previsão de receitas menores, o Fluminense projeta uma temporada de cautela financeira, com menos investimentos e maior aproveitamento das categorias de base. Nesse cenário, a manutenção de Marcão é vista como uma alternativa viável, e a avaliação positiva do trabalho e a confiança do elenco também pesam a favor.