Guga em treino pelo FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
'Não pensei duas vezes', conta Guga sobre fator emocional em acerto
Jogador chegou ao Fluminense em 2023, foi campeão da Libertadores, do Carioca e da Recopa e viveu em 2026 seu primeiro ano como titular
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No Fluminense, Arana celebra marca de 450 jogos na carreira
Lateral-esquerdo está em primeira temporada pelo Tricolor e acumula passagens por outros cinco clubes, além de seleção brasileira
Guga diz que grupo está se mobilizando por renovação de Thiago Silva
Zagueiro, de 42 anos, tem contrato até o fim da temporada, e pode assinar um novo vínculo para adiar a sua aposentadoria
Guga defende permanência de Marcão no Fluminense em 2027
Lateral destacou a identificação do treinador com o clube após a vitória sobre o São Paulo, que garantiu o Tricolor na Libertadores
Hércules celebra marca e agradece Marcão por mudança na temporada
Volante chegou ao Fluminense em 2025 e neste ano anotou oito gols pelo clube das Laranjeiras; três deles aconteceram nos últimos cinco jogos
Fluminense dobra participações em Libertadores graças a esta década
Tricolor disputará o torneio continental mais uma vez em 2027 em busca do bicampeonato, mas ainda tenta garantir a vaga direta
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