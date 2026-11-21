Guga em treino pelo Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Guga em treino pelo FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 21/11/2026 20:44

Titular do Fluminense na atual temporada, o lateral-direito Guga, de 28 anos, passou por Avaí e Atlético-MG antes de chegou ao clube carioca em 2023. Nascido no Rio de Janeiro, o jogador relembrou sua escolha pelo Tricolor e citou um componente emocional.

"Eu sempre tive o sonho de jogar aqui no Rio de Janeiro, de estar mais perto da minha família. E quando surgiu essa oportunidade de vir pro Fluminense, eu não pensei duas vezes, porque até o meu avô de criação, que criou meu pai também, e minha avó, os dois acabaram já falecendo, mas os dois eram muito tricolores", disse em entrevista à "TV Record".

Guga chegou ao Fluminense por R$ 14 milhões no fim de 2022. Ele tem contrato com o clube carioca até o final de 2029. Pelo Tricolor, o lateral entrou em campo em 151 jogos, com três gols e 12 assistências. O atleta tem falado bastante sobre a mobilização do Tricolor para manter Thiago Silva no elenco.

"Com certeza (estamos fazendo campanha). O grupo todo já está trabalhando a hashtag #FicaThiagoSilva. É um privilégio. Desse jeito, dá pra ele jogar até os 50. A gente dá um jeito com a família, quando estiver com saudade e tiver que liberar a gente conversa com o presidente para liberar mais um pouquinho. Não tem problema. Vai ser sempre um prazer e um privilégio tê-lo jogando ao nosso lado. É um líder que conhece muito dentro de campo, que ajuda e orienta muito. Do jeito que tá jogando, tá um garoto ainda", disse em entrevista à "GE TV".

Guga também comentou sobre a oportunidade de atuar ao lado de alguém que admirava antes mesmo de conhecer por sua história no futebol. O lateral também destacou a relação extracampo com Thiago Silva.



"Além de um excelente profissional, é um cara que eu sempre admirei. Hoje, a gente criou uma amizade muito maneira fora de campo. Tenho muito orgulho de trabalhar e conviver ao lado desse cara que é exemplar e espetacular", afirmou o lateral.



Thiago Silva teve passagens pela base do Fluminense, mas se profissionalizou pelo RS Futebol. Despontou para o futebol brasileiro pelo Juventude, se transferiu para o Porto e para o Dínamo de Moscou. Na Rússia viveu seu maior drama na carreira, após contrair tuberculose e ficar meses internados. Em 2006, voltou ao futebol brasileiro para defender o Fluminense e mudou sua carreira de patamar. Campeão da Copa do Brasil no ano seguinte e vice da Libertadores em 2008, o zagueiro se transferiu para o Milan iniciando sua trajetória vitoriosa na Europa.