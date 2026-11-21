Lateral-esquerdo Guilherme Arana ainda busca se firmar no Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Lateral-esquerdo Guilherme Arana ainda busca se firmar no FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 21/11/2026 17:01



Guilherme Arana chegou às 450 partidas como profissional, ao entrar em campo no fim da vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o São Paulo , quinta-feira (19), no Morumbi. Desse total, o lateral-esquerdo entrou em campo 43 vezes pelo Tricolor, com dois gols e uma assistência.

“Fico muito feliz por alcançar essa marca que representa muito trabalho, dedicação e a confiança de todos que fizeram e fazem parte da minha caminhada. Tenho muito a agradecer à minha família, aos companheiros, treinadores e profissionais que estiveram comigo durante todos esses anos. Espero continuar construindo uma história bonita e ajudando o Fluminense”, afirmou.

Objetivo no Fluminense



Com seis clubes na carreira, além da seleção brasileira, o jogador de 29 anos soma 32 gols, 51 assistências e 11 títulos. Diante de uma temporada em que não conseguiu se firmar e atualmente está na reserva de Renê, Arana aposta nesta reta final e também em 2027 para conseguir disputar ainda mais partidas e ampliar seus números.



E uma forma de conseguir isso é ajudar o Fluminense a garantir a classificação para a fase de grupos da Libertadores, a próxima meta no clube.



“Estou muito feliz aqui no Fluminense e motivado para seguir dando o meu melhor dentro de campo. Temos compromissos importantes neste fim de temporada e sei da responsabilidade de vestir essa camisa. Nosso foco é continuar trabalhando forte, jogo a jogo, para garantir a vaga direta na Libertadores”, acrescentou.



Atlético-MG concentra maiorias de jogos e títulos de Arana



O período de maior destaque de Arana em número de conquistas foi no Atlético-MG. Pelo clube mineiro, ele disputou 273 jogos, marcou 24 gols e deu 36 assistências, além de ter conquistado oito títulos entre 2020 e 2025.



Revelado pela base do Corinthians, o lateral estreou em 2015, durante rápida passagem por empréstimo pelo Athletico-PR, com três atuações, uma delas como titular. Depois seguiu carreira pela equipe paulista, onde acumulou 89 partidas, quatro gols e 11 assistências e foi campeão três vezes.



O currículo ainda inclui experiências na Europa. Arana defendeu o Sevilla, da Espanha, e a Atalanta, da Itália. Pelo clube espanhol, foram 25 jogos, dois gols e três assistências. No italian, entrou em campo quatro vezes.



A trajetória de Arana também inclui 13 partidas pela equipe principal do Brasil, além de 17 pelas categorias de base. Em 2021, ele conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio.



O jogador também esteve cotado para disputar a Copa do Mundo de 2022, no Catar, mas uma grave lesão no joelho esquerdo impediu sua presença no torneio.





