Fluminense de Marcão vem de três vitórias seguidas no Brasileirão - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Fluminense de Marcão vem de três vitórias seguidas no BrasileirãoMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 22/11/2026 08:57 | Atualizado 22/11/2026 08:58

em busca da fase de grupos da Libertadores. Enquanto o Tricolor está tranquilo no quarto lugar do Brasileirão e com a

O Fluminense encara o Mirassol neste domingo (22), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã,. Enquanto o Tricolor está tranquilo no quarto lugar do Brasileirão e com a vaga na competição sul-americana garantida , a equipe paulista corre o risco de rebaixamento e precisa vencer fora de casa.

Onde assistir a Fluminense x Mirassol



A partida válida pela 36ª rodada do campeonato terá transmissão de TV Record, Premiere (pçay per view)e Cazé TV (internet e streamings).



Provável escalação do Tricolor



O time comandado por Marcão vive boa sequência no Brasileirão e vai em busca da quarta vitória seguida. Com mais dois jogos em casa, o Tricolor quer garantir logo a vaga na fase de grupos da Libertadores, o que dará tranquilidade para o início da próxima temporada.



Sem desfalques na equipe titular, o Fluminense deve ir com força máxima contra o Mirassol. A tendência é que aconteçam três mudanças em relação à vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, na quinta-feira (19).



Após voltar a jogar ao entrar no segundo tempo após cirurgia no joelho esquerdo no fim de outubro, Martinelli deve começar entre os 11, assim como Savarino e Canobbio, que estavam com suas seleções e ficaram fora da última rodada.



Com isso, o Fluminense deve jogar com: Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Canobbio, Soteldo e Hulk.



Como deve jogar o Leão paulista



O técnico Rafael Guanaes tem dois problemas para montar a sua equipe para o importante duelo. Edson Carioca, expulso contra a Chapecoense, e Neto Moura, que recebeu o terceiro cartão amarelo, estão suspensos.



Aldo Filho é o mais cotado para o meio de campo, enquanto o ataque deve ser formado pelo trio Carlos Eduardo, Bruno Santos e Alesson.



O Mirassol ocupa atualmente a 15ª posição do Brasileirão, com 41 pontos. Perto da zona de rebaixamento, tem apenas três pontos de vantagem para o Internacional, o primeiro do Z-4. Por isso, pontuar no Maracanã é muito importante para dar tranquilidade para as duas últimas rodadas.



A provável escalação do Mirassol deve ser: Walter; Igor Formiga, João Victor, Lucas Oliveira e Reinaldo; Denilson, Aldo Filho e Eduardo; Carlos Eduardo, Alesson e Bruno Santos.

Arbitragem no Maracanã



Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Schumacher Marques Gomes (PB)

VAR: Rafael Traci (SC)