Wesley Natã ficou fora da partidaMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Marcão decide preservar Wesley Natã de jogo contra o Mirassol
Fluminense entrou em campo para enfrentar clube paulista neste domingo (22); atacante, de 18 anos, não foi relacionado para partida
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Fluminense derrotou o Mirassol por 1 a 0, no Maracanã, neste domingo (22), e agora está a um empate de confirmar vaga direta na Libertadores
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Atacante, de 19 anos, entrou no segundo tempo e decidiu para o Fluminense em vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol no Brasileirão
No Maracanã, Fluminense bate Mirassol com gol de Riquelme no fim
Tricolor perdeu muitas oportunidades, mas conseguiu vitória importante e está a um empate de garantir vaga direta na Libertadores
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Tricolor está em quarto lugar e tem mais um objetivo no Brasileirão, enquanto equipe paulista luta para fugir do rebaixamento
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Jogador chegou ao Fluminense em 2023, foi campeão da Libertadores, do Carioca e da Recopa e viveu em 2026 seu primeiro ano como titular
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