Wesley Natã ficou fora da partida - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Wesley Natã ficou fora da partidaMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 22/11/2026 20:00

O atacante Wesley Natã, de 18 anos, foi preservado pelo treinador Marcão da partida contra o Mirassol, neste domingo (22), pelo Campeonato Brasileiro por uma decisão técnica. A ausência do jovem chamou a atenção dos torcedores, mas não houve qualquer problema físico com o atleta do Fluminense.

Na partida contra o São Paulo, no Morumbi, alguns torcedores já haviam mostrado incômodo pelo fato de Wesley Natã não ter entrado em campo na vitória por 1 a 0. O jovem estava no banco de reservas e depois Marcão explicou o motivo das suas escolhas.

"Na verdade, a gente pensa um pouco diferente em relação a isso. É lógico que a gente quer que nossos atacantes façam gols, deem assistências, mas, se a gente analisar o jogo todinho, é o que o Soteldo fez de comprometimento tático, e é por isso que essa equipe está tão segura, tão forte defensivamente. Nossa linha de zaga foi muito firme, mas a gente joga contra um São Paulo que joga na segunda fase um 3-2-5, seus laterais muito fortes, impressionante a força que eles têm. A gente precisava do comprometimento dos nossos atacantes. A gente gosta de jogar com atacantes, mas eles precisam ser comprometidos taticamente. E o Soteldo estava na parte defensiva, cumprindo função. Talvez isso eu não consigo fazer ainda com o Wesley; ele está melhorando isso, trabalhar ele defensivamente. É lógico que a gente só vê a parte ofensiva, que o Wesley é bom no confronto, o Riquelme. A gente tem que ter calma, com certeza eles vão ganhar minutagem em relação ao treinamento e jogo e, em algum momento, como o Savarino está fazendo, como o Soteldo, que não fazia e agora está, está cumprindo função", afirmou.

Wesley Natã se destacou bastante em três jogos do Fluminense na reta final da temporada. Ele anotou um gol e deu uma assistência nos dois jogos contra o Palmeiras na semifinal da Libertadores. Além disso, o jovem também deu uma assistência na goleada por 4 a 0 sobre o Coritiba, no Maracanã. Ele acabou tendo uma chance como titular na derrota por 2 a 1 contra a Chapecoense, no jogo depois da eliminação da principal competição de clubes da América do Sul.

Durante a Data Fifa, Wesley Natã voltou a ser utilizado pela equipe sub-20, que é comandada por Fred. Com isso, ficou de fora de alguns treinamentos. Ele ainda poderá ser escalado por Marcão contra Cruzeiro e Bragantino, os dois jogos que faltarão pelo Brasileiro.