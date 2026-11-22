Riquelme Felipe decidiu para o Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Riquelme Felipe decidiu para o FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 22/11/2026 20:30

Foi com muito esforço, mas depois de muitas chances perdidas, o Fluminense no fim da partida conseguiu seu gol salvador e venceu o Mirassol por 1 a 0, em partida pelo Brasileiro, realizada neste domingo (22), no Maracanã. O garoto Riquelme foi o herói. Com o resultado, os cariocas estão a um empate de garantirem matematicamente a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores no ano que vem. Foi a quarta vitória seguida do Tricolor na Série A.

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O Tricolor se manteve em quarto lugar com 63 pontos e tem seis a mais que o Athletico-PR, que está em quinto lugar. Os cariocas têm duas vitórias a mais o que não garante vantagem no critério de desempate, se o Fluminense perder os dois próximos jogos.

O Fluminense volta a jogar na próxima sexta-feira (27) contra o Cruzeiro, no Maracanã, às 20h (de Brasília). O duelo mexe com as primeiras colocações do Brasileiro, já que a Raposa está em terceiro lugar, uma posição na frente dos cariocas. O Mirassol, que luta contra o rebaixamento, irá enfrentar o Athletico-PR, no próximo domingo (29), às 18h30 (de Brasília) no interior de São Paulo.

O primeiro tempo entre Fluminense e Mirassol foi de um controle tricolor, mas de pouca inspiração por parte dos cariocas. Os donos da casa tiveram as melhores chances, mas não conseguiram ter aquela atuação que empolgasse seus torcedores.

A melhor chance da etapa inicial foi aos 16 minutos. Hércules deu belo cruzamento e Canobbio cabeceou, porém, o goleiro Walter apareceu para fazer uma grande defesa e salvar os visitantes. Depois aos 34 minutos, Hulk lançou Savarino, que dentro da área, acabou chutando para fora, também desperdiçando uma outra boa oportunidade.

Nos últimos minutos do primeiro tempo, o Fluminense até ensaiou uma pressão com alguns cruzamentos que rondaram a área dos paulistas, mas os lances terminaram sem nenhuma finalização que assustasse o goleiro Walter.

O segundo tempo começou com o Fluminense perdendo uma chance incrível. Acosta fez bela jogada e serviu Hulk, o camisa 7 tocou para Canobbio, que se enrolou e a jogada terminou com duas finalizações, uma de Acosta e outra de Savarino, que pararam em boas defesas de Walter. Logo depois, Savarino quase fez um golaço. Em momento de blitz, o venezuelano arriscou belíssima finalização de fora da área e a bola beijou a trave do Mirassol.

Aos 20 minutos, Marcão fez tripla substituição no Fluminense. O técnico tirou Hércules, Hulk e Acosta nos seus lugares entraram Castillo, Ganso e Martinelli. A pressão aumentava, mas faltava capricho nas últimas decisões e o torcedor ficava angustiado no Maracanã. Posteriormente, Riquelme entrou na vaga de Canobbio.

Aos 43 minutos, Riquelme teve uma grande chance depois de belo passe de Martinelli, mas novamente o goleiro Walter apareceu para salvar os paulistas. A pressão era muito grande e aos 45 minutos não teve jeito. Guga foi no fundo e cruzou, Castillo cabeceou na trave e Riquelme apareceu para concluir e dar a vitória para os tricolores.