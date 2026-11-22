Riquelme Felipe é abraçado por Thiago Silva - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Riquelme Felipe é abraçado por Thiago SilvaMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 22/11/2026 20:42 | Atualizado 22/11/2026 21:56

O atacante Riquelme Felipe, de 19 anos, viveu um momento muito especial neste domingo (22), no Maracanã. O atacante entrou em campo no segundo tempo e anotou o gol da vitória sobre o Mirassol, pelo Brasileiro. Ao fim da partida, o jovem do Fluminense destacou a importância de ajudar seus companheiros.

"Foi meu primeiro gol como profissional. Estava esperando esse momento, mas o mais especial foi conseguir os três pontos, ajudar a equipe para que a gente consiga logo essa classificação direta na Libertadores. Eu venho treinando muito, batalhando muito para ter essa oportunidade e hoje consegui", disse.

Questionado sobre se o gol poderia indicar que seu momento no profissional do Fluminense chegou, Riquelme disse que acredita que pode ser um marco na sua carreira.

"Acredito que esse é o primeiro passo para um momento muito importante para a minha carreira. Fico feliz por poder ajudar e espero poder ajudar mais o Fluminense", afirmou.

Riquelme Felipe teve um começo muito bom no Fluminense nos primeiros meses de 2025 com Mano Menezes. O jovem chegou até mesmo a ser titular no começo da temporada, porém, depois ele acabou perdendo o espaço. Neste domingo (22), o atacante anotou aos 45 minutos o gol da vitória dos cariocas sobre o Mirassol.

Foi com muito esforço, mas depois de muitas chances perdidas, o Fluminense no fim da partida conseguiu seu gol salvador e venceu o Mirassol por 1 a 0, em partida pelo Brasileiro, realizada neste domingo (22), no Maracanã. O garoto Riquelme foi o herói. Com o resultado, os cariocas estão a um empate de garantirem matematicamente a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores no ano que vem. Foi a quarta vitória seguida do Tricolor na Série A.

O Tricolor se manteve em quarto lugar com 63 pontos e tem seis a mais que o Athletico-PR, que está em quinto lugar. Os cariocas têm duas vitórias a mais o que não garante vantagem no critério de desempate, se o Fluminense perder os dois próximos jogos.

O Fluminense volta a jogar na próxima sexta-feira (27) contra o Cruzeiro, no Maracanã, às 20h (de Brasília). O duelo mexe com as primeiras colocações do Brasileiro, já que a Raposa está em terceiro lugar, uma posição na frente dos cariocas. O Mirassol, que luta contra o rebaixamento, irá enfrentar o Athletico-PR, no próximo domingo (29), às 18h30 (de Brasília) no interior de São Paulo.