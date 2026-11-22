Marcão em entrevista coletiva - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Marcão em entrevista coletivaMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 22/11/2026 21:49 | Atualizado 22/11/2026 21:56

O técnico do Fluminense, Marcão, destacou a semana de Riquelme Felipe, que entrou no segundo tempo e decidiu para os cariocas contra o Mirassol, no Maracanã. O comandante exaltou a evolução do atacante, de 19 anos, e também abordou seu trabalho com o elenco tricolor.

"Sempre valorizamos o grupo, a semana que foi, a semana do Riquelme foi muito positiva. Ele voltou da seleção e no outro dia fez questão de estar com a gente treinando dentro de campo. Isso chama muito a nossa atenção. Começou lá atrás, deu assistência aqui contra o Remo. Temos que entender o momento de oscilação, é um menino, e o momento de autoafirmação, foi na seleção, foi bem, voltou. Sabíamos que íamos utilizá-lo. Foi o momento que precisou, no um para um, fim do jogo. Reinaldo estava um pouco cansado, até brincou com a gente. Vai ser assim com Riquelme, com Wesley Natã. Vai oscilar, tive a idade deles também", afirmou.

Outro assunto que o técnico abordou foram as vaias que Hulk recebeu ao ser substituído por Castillo. Mais uma vez o camisa 7 não teve uma boa atuação pelo Fluminense.

"A gente tem que analisar caso a caso, como aconteceu no momento em que poderíamos trazer o Lucho, que estava entrando bem nos jogos. A gente vai avaliar mais uma vez. Acho que o centroavante fica mais marcado quando os gols não saem, mas taticamente ele tem nos ajudado muito ali. Ele sabe que vive de gols, é caso a caso. Vamos analisar para o próximo jogo, se ele estiver bem, se a gente precisar de característica de outro centroavante. Assim vai ser caso a caso. Nos treinamentos, a gente acaba decidindo", disse o técnico.

Riquelme Felipe teve um começo muito bom no Fluminense nos primeiros meses de 2025 com Mano Menezes. O jovem chegou até mesmo a ser titular no começo da temporada, porém, depois ele acabou perdendo o espaço. Neste domingo (22), o atacante anotou aos 45 minutos o gol da vitória dos cariocas sobre o Mirassol.



Foi com muito esforço, mas depois de muitas chances perdidas, o Fluminense no fim da partida conseguiu seu gol salvador e venceu o Mirassol por 1 a 0, em partida pelo Brasileiro, realizada neste domingo (22), no Maracanã. O garoto Riquelme foi o herói. Com o resultado, os cariocas estão a um empate de garantirem matematicamente a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores no ano que vem. Foi a quarta vitória seguida do Tricolor na Série A.



O Tricolor se manteve em quarto lugar com 63 pontos e tem seis a mais que o Athletico-PR, que está em quinto lugar. Os cariocas têm duas vitórias a mais o que não garante vantagem no critério de desempate, se o Fluminense perder os dois próximos jogos.

O Fluminense volta a jogar na próxima sexta-feira (27) contra o Cruzeiro, no Maracanã, às 20h (de Brasília). O duelo mexe com as primeiras colocações do Brasileiro, já que a Raposa está em terceiro lugar, uma posição na frente dos cariocas. O Mirassol, que luta contra o rebaixamento, irá enfrentar o Athletico-PR, no próximo domingo (29), às 18h30 (de Brasília) no interior de São Paulo.