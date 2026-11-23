Nonato em ação pelo Fluminense contra o Mirassol, no Maracanã - Marina Garcia / Fluminense FC

Nonato em ação pelo Fluminense contra o Mirassol, no MaracanãMarina Garcia / Fluminense FC

Publicado 23/11/2026 08:17 | Atualizado 23/11/2026 08:21

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Ele, inclusive, foi homenageado antes do duelo e recebeu uma camisa especial de presente das mãos de Mattheus Montenegro, presidente do clube carioca.



O volante atuou por 90 minutos e acumulou bons números na partida. Ao todo, foram 108 ações com a bola, 96 passes certos – sendo 67 no campo do adversário – e quatro contribuições defensivas. Além disso, acertou oito dos nove lançamentos que tentou. Os dados são do ‘Sofascore’. Ele, inclusive, foi homenageado antes do duelo e recebeu uma camisa especial de presente das mãos de Mattheus Montenegro, presidente do clube carioca.O volante atuou por 90 minutos e acumulou bons números na partida. Ao todo, foram 108 ações com a bola, 96 passes certos – sendo 67 no campo do adversário – e quatro contribuições defensivas. Além disso, acertou oito dos nove lançamentos que tentou. Os dados são do ‘Sofascore’.

A trajetória de Nonato no Fluminense



A primeira passagem de Nonato pelo Fluminense foi entre 2021 e 2022, quando estava emprestado pelo Internacional. Depois de defender o Ludogorets, da Bulgária, chegou ao Santos, onde não conseguiu se firmar. Então, foi novamente emprestado ao Tricolor entre 2024 e 2025.



O meio-campista conquistou espaço no clube carioca e foi comprado em definitivo no fim do ano passado. Em 2026, soma dois gols e quatro assistências em 36 jogos, 26 entre os titulares.

O que resta ao Fluminense em 2026



O Fluminense luta para confirmar uma vaga na fase de grupos da Libertadores de 2027. Atualmente, quatro times garantem classificação direta e dois vão para as eliminatórias preliminares do torneio continental. O Tricolor é justamente o quarto colocado no Campeonato Brasileiro, com 63 pontos.



Quem vem logo atrás na tabela é o Athletico-PR, que tem 57 e duas vitórias a menos – o primeiro critério de desempate na competição nacional.



Sendo assim, basta um empate para que o clube carioca consiga selar o objetivo nesta reta final de temporada, uma vez que só faltam duas rodadas e, dessa forma, não seria mais alcançado.

Foco nos últimos jogos do ano



O próximo compromisso do Fluminense será contra o Cruzeiro, sexta-feira (27). A bola vai rolar às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para encerrar a temporada, o Tricolor terá o Red Bull Bragantino pela frente, dia 2 de dezembro (uma quarta-feira), às 21h30, no Cícero de Souza Marques.