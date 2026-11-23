Cano e Ganso em ação durante jogo do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Cano e Ganso em ação durante jogo do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 23/11/2026 11:30

Técnico do Fluminense, Marcão admitiu que não sabe o que será do futuro de Cano e Ganso, que têm contrato até 31 de dezembro. Apesar disso, rasgou elogios aos dois jogadores depois da vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol , domingo (22), no Maracanã, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Leia mais: Nonato chega a 150 jogos pelo Fluminense diante do Mirassol



“São dois talentos. O Cano é nosso ídolo. O Ganso nem se fala. Ele ajustou a casa para mim, é muito inteligente. É um cara que organiza pressão, comanda de dentro, controla o jogo. Mas eu não sei o que vai ser decidido (sobre o futuro)”, iniciou o comandante, em entrevista coletiva.



“Temos máximo respeito pelos dois jogadores, pelo que fizeram e fazem por nós. Espero que seja um final feliz para todos”, complementou. “São dois talentos. O Cano é nosso ídolo. O Ganso nem se fala. Ele ajustou a casa para mim, é muito inteligente. É um cara que organiza pressão, comanda de dentro, controla o jogo. Mas eu não sei o que vai ser decidido (sobre o futuro)”, iniciou o comandante, em entrevista coletiva.“Temos máximo respeito pelos dois jogadores, pelo que fizeram e fazem por nós. Espero que seja um final feliz para todos”, complementou.

Leia mais: Marcão destaca evolução de Riquelme e aborda vaias a Hulk



Entre eles, Ganso tem recebido maior minutagem nesta temporada. Ao todo, disputou 44 jogos pelo Tricolor, sendo 19 entre os titulares. Já Cano, que conviveu com lesões ao longo do ano e não conseguiu ter sequência, só atuou 16 vezes, nenhuma delas na escalação principal. Entre eles, Ganso tem recebido maior minutagem nesta temporada. Ao todo, disputou 44 jogos pelo Tricolor, sendo 19 entre os titulares. Já Cano, que conviveu com lesões ao longo do ano e não conseguiu ter sequência, só atuou 16 vezes, nenhuma delas na escalação principal.

Alto salário aparece como dificultador

Cano e Ganso são dois dos nomes mais bem pagos do Fluminense. Com a proibição das casas de apostas no Brasil, o Tricolor convive com a indefinição sobre o seu patrocinador máster e, por isso, pode precisar adequar o salário dos jogadores para uma eventual permanência. Mas, até o momento, não há nenhuma sinalização sobre renovação.

O que resta ao Fluminense em 2026



O Fluminense luta para confirmar uma vaga na fase de grupos da Libertadores de 2027. Atualmente, quatro times garantem classificação direta e dois vão para as eliminatórias preliminares do torneio continental. O Tricolor é justamente o quarto colocado no Campeonato Brasileiro, com 63 pontos.



Quem vem logo atrás na tabela é o Athletico-PR, que tem 57 e duas vitórias a menos – o primeiro critério de desempate na competição nacional.



Sendo assim, basta um empate para que o clube carioca consiga selar o objetivo nesta reta final de temporada, uma vez que só faltam duas rodadas e, dessa forma, não seria mais alcançado.

Foco nos últimos jogos do ano



O próximo compromisso do Fluminense será contra o Cruzeiro, sexta-feira (27). A bola vai rolar às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para encerrar a temporada, o Tricolor terá o Red Bull Bragantino pela frente, dia 2 de dezembro (uma quarta-feira), às 21h30, no Cícero de Souza Marques.