Riquelme Felipe comemora o gol com Thiago Silva - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Riquelme Felipe comemora o gol com Thiago SilvaMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 23/11/2026 11:45 | Atualizado 23/11/2026 11:48

Com contrato até o fim de 2026, Thiago Silva tem o futuro indefinido no Fluminense . Após a eliminação na semifinal da Libertadores, o zagueiro declarou que disputou a competição continental pela última vez na sua carreira. Porém, desde então começou um movimento interno pela permanência do camisa 3. Em entrevista à "CazéTV", o atacante Riquelme Felipe revelou que os jogadores se mobilizaram para convencê-lo a ficar.

"Conversamos muito com ele no vestiário e no treinamento. Eu e os outros meninos já falamos para ele ficar, que ele está voando ainda, que dá para ficar mais uns três anos. E vai ser um privilégio para a gente se ficar. Temos que agradecer à ele também, pelos conselhos e ensinamentos que vem dando durante o dia a dia. E o que mais a gente quer é que ele fique mesmo", disse Riquelme Felipe.

Nas últimas semanas, os jogadores se mobilizaram pela permanência de Thiago Silva. Nas redes sociais, os atletas e os torcedores têm aumentado o volume de comentários pedindo para o zagueiro continuar no clube para a próxima temporada. O lateral-direito Guga destacou a importância do veterano para o elenco e a sua liderança dentro e fora dos gramados.

Após a vitória do Fluminense sobre o Mirassol por 1 a 0 , neste último domingo (22), no Maracanã, pela 36ª rodada do Brasileirão, a torcida tricolor cantou a música de Thiago Silva e, depois, gritou pedindo a permanência do zagueiro. O camisa 3 respondeu beijando o escudo. Em entrevista recente ao "Jornada 1902", o jogador admitiu a possibilidade de renovar o contrato e dar um "presente de Natal" para os tricolores.

"É claro que tem algumas questões muito importantes ainda a serem pensadas, mas eu tô muito tranquilo em relação a isso. É uma coisa que a gente vem pensando. É mais exclusivamente a distância para minha família. Então a gente está conversando. E acredito que nos próximos dias também conversando com o Fluminense, para que a gente possa ter um presente de Natal, quem sabe?", disse.

Thiago Silva tem uma conexão antiga com o Fluminense. O jogador, de 42 anos, teve passagens pela base tricolor, antes de se profissionalizar no RS Futebol. Despontou para o futebol brasileiro pelo Juventude, se transferiu para o Porto e para o Dínamo de Moscou. Na Rússia viveu seu maior drama na carreira, após contrair tuberculose e ficar meses internados.

Em 2006, voltou ao futebol brasileiro para defender o Fluminense e mudou sua carreira de patamar. Campeão da Copa do Brasil no ano seguinte e vice da Libertadores em 2008, o zagueiro se transferiu para o Milan iniciando sua trajetória vitoriosa na Europa. O zagueiro atuou no Velho Continente de 2009 a 2024, passando pelo clube italiano, pelo PSG e pelo Chelsea. Conquistou títulos nacionais pelas duas primeiras equipes, e viveu sua grande conquista em 2021, pelos Blues, quando foi campeão da Liga dos Campeões.