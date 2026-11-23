Hulk segue em baixa com a torcida do FluminenseMarina Garcia/Fluminense
Hulk completa 10 jogos sem fazer gol e pode perder vaga no Fluminense
Técnico Marcão não garante experiente atacante como titular contra o Cruzeiro, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro
Os números de Hulk pelo Fluminense
Com Marcão, Fluminense alcança marca importante no Brasileirão
Tricolor somou nove vitórias desde a chegada do treinador e só ficou atrás de Flamengo e Cruzeiro; equipe venceu as últimas quatro
Hulk completa 10 jogos sem fazer gol e pode perder vaga no Fluminense
Técnico Marcão não garante experiente atacante como titular contra o Cruzeiro, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro
Riquelme revela pedidos de jogadores por permanência de Thiago Silva
Zagueiro, de 42 anos, tem contrato até o fim do ano, mas ainda não definiu o futuro e avalia continuar no Fluminense por mais uma temporada
Em fim de contrato, Cano e Ganso ganham elogios no Fluminense
Dupla tem vínculo com o Tricolor até dezembro deste ano, mas ainda não há definição da diretoria sobre o que será do futuro
Nonato chega a 150 jogos pelo Fluminense diante do Mirassol
Meio-campista foi titular e alcançou a marca na sofrida vitória por 1 a 0 sobre o Leão Caipira, domingo (22), no Maracanã
Marcão destaca evolução de Riquelme e aborda vaias a Hulk
Fluminense derrotou o Mirassol por 1 a 0, no Maracanã, neste domingo (22), e agora está a um empate de confirmar vaga direta na Libertadores
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