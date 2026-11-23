Hulk segue em baixa com a torcida do Fluminense - Marina Garcia/Fluminense

Hulk segue em baixa com a torcida do FluminenseMarina Garcia/Fluminense

Publicado 23/11/2026 14:28

saiu de campo mais uma vez vaiado ao irritar a torcida pela atuação com muitos erros e pouca efetividade na vitória por Hulkao irritar a torcida pela atuação com muitos erros e pouca efetividade na vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol . O atacante de 40 anos segue em baixa e completou 10 jogos sem marcar, o que o faz correr risco de perder a vaga no time titular.

Sem conseguir ser decisivo como esperado em sua contratação, o experiente jogador é mantido mais em função de seus concorrentes estarem em baixa. Ainda assim, Rodrigo Castillo tem sido mais importante nas últimas rodadas do Brasileirão, como na cabeçada na trave que ocasionou o gol da vitória no domingo, marcado por Riquelme.



Neste período de seca de Hulk, que dura desde 20 de setembro quando marcou duas vezes no 3 a 1 sobre o Corinthians, o argentino fez dois gols. Não é muito, o que também ajuda a explicar a titularidade do brasileiro até agora.



Mas isso pode mudar na partida de sexta-feira (27) contra o Cruzeiro. O técnico Marcão admitiu a possibilidade de fazer uma mudança no ataque do Fluminense para o importante duelo no Maracanã que pode garantir a vaga direta na fase de grupos das Libertadores.



"Acho que o centroavante fica mais marcado quando os gols não saem, mas taticamente Hulk tem nos ajudado muito ali. Ele sabe que vive de gols, é caso a caso. Vamos analisar para o próximo jogo se ele estiver bem ou se a gente precisar de característica de outro centroavante. Nos treinamentos, a gente acaba decidindo", afirmou Marcão.



Além de Castillo, Germán Cano é outra opção no que pode ser sua última partida pelo Tricolor no Maracanã, caso não renove contrato. Ele tem ficado no banco, mas sem ser aproveitado.

Os números de Hulk pelo Fluminense



Desde que estreou, Hulk disputou 25 partidas e marcou sete gols, além de ter contribuído com seis assistências. Seu melhor momento foi entre 15 de agosto e 20 de setembro, quando marcou seis vezes (contra Palmeiras, Remo, Athletico-PT, Platense e Corinthians, duas vezes) em oito jogos.



Desde então, passou em branco contra Coritiba, Flamengo, Palmeiras (os dois jogos de Libertadores), Santos, Chapecoense, Internacional, Vitória, São Paulo e Mirassol. Entretanto, ele não amarga o seu jejum nesta temporada.

Quando ainda estava no Atlético-MG, o atacante ficou 14 partidas sem balançar redes, antes de se transferir para o Fluminense e marcar na segunda partida.