Marcão foi jogador do Fluminense de 1999 até o final de 2006 - MARINA GARCIA / FLUMINENSE F.C.

Marcão foi jogador do Fluminense de 1999 até o final de 2006MARINA GARCIA / FLUMINENSE F.C.

Publicado 23/11/2026 17:27

Marcão no comando do Fluminense já aparece nos números. Desde que o treinador assumiu a equipe, o Tricolor soma nove vitórias no Campeonato Brasileiro, o terceiro melhor desempenho da competição no período, segundo levantamento do perfil "R10 Score". O trabalho deno comando dojá aparece nos números. Desde que o treinador assumiu a equipe, o Tricolor soma nove vitórias no Campeonato Brasileiro, o terceiro melhor desempenho da competição no período, segundo levantamento do perfil "R10 Score".

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No recorte, apenas dois clubes venceram mais do que o Fluminense: o Flamengo, campeão brasileiro, com 12 vitórias, e o Cruzeiro, com 11.

No recorte, apenas dois clubes venceram mais do que o Fluminense: o Flamengo, campeão brasileiro, com 12 vitórias, e o Cruzeiro, com 11.

Sequência positiva

O bom momento é recente. O Fluminense chega à reta final da competição embalado por quatro vitórias seguidas no Brasileirão, sobre Internacional, Vitória, São Paulo e Mirassol. A série, que começou no início do mês, colocou o time de vez na briga por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores.

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O triunfo sobre o São Paulo, por 1 a 0, na última quinta-feira (19), no Morumbis, ainda garantiu matematicamente a classificação do Tricolor para a competição continental de 2027. O objetivo agora é terminar entre os quatro primeiros para evitar a fase preliminar, que começa já em fevereiro. O triunfo sobre o São Paulo, por 1 a 0, na última quinta-feira (19), no Morumbis, ainda garantiu matematicamente a classificação do Tricolor para a competição continental de 2027. O objetivo agora é terminar entre os quatro primeiros para evitar a fase preliminar, que começa já em fevereiro.

Mudanças e foco no Brasileirão

O período sob o comando de Marcão inclui uma recuperação importante. Ao assumir o time, o treinador promoveu mudanças, concentrou os esforços no Campeonato Brasileiro e encontrou uma formação mais estável, o que ajudou a equipe a ganhar regularidade.

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O Fluminense também acumula outras marcas na temporada. Com a vitória sobre o São Paulo, chegou a 50 triunfos contra clubes do G-12 no Brasileirão nesta década, sendo apenas o terceiro a atingir a marca, atrás de Flamengo e Palmeiras. O Fluminense também acumula outras marcas na temporada. Com a vitória sobre o São Paulo, chegou a 50 triunfos contra clubes do G-12 no Brasileirão nesta década, sendo apenas o terceiro a atingir a marca, atrás de Flamengo e Palmeiras.

Rosto conhecido

Marcão assumiu o time após a saída do argentino Luis Zubeldía, inicialmente como interino. Ex-volante com passagem pelo Fluminense como jogador, ele é auxiliar fixo da comissão técnica há anos e já havia comandado a equipe interinamente em outras ocasiões. A efetivação até o fim da temporada veio após a vitória por 2 a 1 sobre o Remo, no Maracanã.

Futuro em aberto

Apesar dos números, a permanência de Marcão para 2027 ainda não está definida. O treinador foi efetivado até o fim da temporada, sem assinar um novo contrato, e a diretoria fará a avaliação habitual da comissão técnica após o encerramento do Brasileirão.



O próprio Marcão já demonstrou o desejo de seguir no cargo, e o elenco tem se manifestado a favor da continuidade. Na semana passada, o lateral Guga elogiou a ligação do treinador com o grupo e com o clube.



Reta final

O Fluminense ainda tem dois compromissos no Brasileirão. O time recebe o Cruzeiro, no Maracanã, e encerra a campanha diante do Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista.

*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob supervisão de Rodrigo Souza