Martinelli em ação pelo Fluminense diante do Mirassol, no Maracanã - Marina Garcia / Fluminense FC

Martinelli em ação pelo Fluminense diante do Mirassol, no MaracanãMarina Garcia / Fluminense FC

Publicado 24/11/2026 08:18

Recém-recuperado de uma artroscopia no joelho esquerdo , Martinelli espera reconquistar a titularidade no Fluminense diante do Cruzeiro. O meio-campista passou por cirurgia na reta final de outubro, voltou a estar à disposição e saiu do banco de reservas nos últimos dois jogos, contra São Paulo e Mirassol. O Tricolor venceu ambos os confrontos por 1 a 0.

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A comissão técnica prega cautela em relação ao volante, mas há expectativa de que comece o duelo com a Raposa. “Demos um pouco de minutagem no jogo passado (São Paulo), agora demos um pouco mais de tempo (Mirassol). Acredito que contra o Cruzeiro possa estar melhor. Se for o caso, pode começar a partida, ainda não decidimos. Nonato e Hércules têm feito um excelente trabalho na ausência dele”, disse Marcão, em entrevista coletiva.



Martinelli é um dos principais jogadores do Fluminense nesta temporada. Ao todo, entrou em campo 45 vezes, sendo 40 entre os titulares. O bom momento, inclusive, fez com que o meio-campista fosse convocado por Carlo Ancelotti para representar o Brasil nos amistosos com Austrália e Índia, entre o fim de setembro e o início de outubro. A comissão técnica prega cautela em relação ao volante, mas há expectativa de que comece o duelo com a Raposa. “Demos um pouco de minutagem no jogo passado (São Paulo), agora demos um pouco mais de tempo (Mirassol). Acredito que contra o Cruzeiro possa estar melhor. Se for o caso, pode começar a partida, ainda não decidimos. Nonato e Hércules têm feito um excelente trabalho na ausência dele”, disse Marcão, em entrevista coletiva.Martinelli é um dos principais jogadores do Fluminense nesta temporada. Ao todo, entrou em campo 45 vezes, sendo 40 entre os titulares. O bom momento, inclusive, fez com que o meio-campista fosse convocado por Carlo Ancelotti para representar o Brasil nos amistosos com Austrália e Índia, entre o fim de setembro e o início de outubro.

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Recuperação relâmpago de Martinelli

Martinelli se machucou na derrota do Fluminense por 2 a 1 para o Palmeiras, dia 14 de outubro, no Maracanã, no embate de ida da semifinal da Libertadores. Na ocasião, precisou ser substituído no intervalo. O meio-campista passou por cirurgia no joelho esquerdo em 26 de outubro.



Diante da situação, o volante tinha chance de nem sequer voltar a atuar neste ano. No entanto, surpreendeu, recuperou-se em tempo recorde e conseguiu retornar aos gramados muito antes do prazo estipulado pelo departamento médico tricolor.

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O que resta ao Fluminense em 2026

O Fluminense luta para confirmar uma vaga na fase de grupos da Libertadores de 2027. Atualmente, quatro times garantem classificação direta e dois vão para as eliminatórias preliminares do torneio continental. O Tricolor é justamente o quarto colocado no Campeonato Brasileiro, com 63 pontos.



Quem vem logo atrás na tabela é o Athletico-PR, que tem 57 e duas vitórias a menos – o primeiro critério de desempate na competição nacional.



Sendo assim, basta um empate para que o clube carioca consiga selar o objetivo nesta reta final de temporada, uma vez que só faltam duas rodadas e, dessa forma, não seria mais alcançado.

Os últimos jogos do ano

O Fluminense se prepara para enfrentar o Cruzeiro, sexta-feira (27). A bola vai rolar às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para encerrar a temporada, o Tricolor terá o Red Bull Bragantino pela frente, dia 2 de dezembro (uma quarta-feira), às 21h30, no Cícero de Souza Marques.