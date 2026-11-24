Martinelli em ação pelo Fluminense diante do Mirassol, no MaracanãMarina Garcia / Fluminense FC
A comissão técnica prega cautela em relação ao volante, mas há expectativa de que comece o duelo com a Raposa. “Demos um pouco de minutagem no jogo passado (São Paulo), agora demos um pouco mais de tempo (Mirassol). Acredito que contra o Cruzeiro possa estar melhor. Se for o caso, pode começar a partida, ainda não decidimos. Nonato e Hércules têm feito um excelente trabalho na ausência dele”, disse Marcão, em entrevista coletiva.
Martinelli é um dos principais jogadores do Fluminense nesta temporada. Ao todo, entrou em campo 45 vezes, sendo 40 entre os titulares. O bom momento, inclusive, fez com que o meio-campista fosse convocado por Carlo Ancelotti para representar o Brasil nos amistosos com Austrália e Índia, entre o fim de setembro e o início de outubro.
Recuperação relâmpago de Martinelli
Diante da situação, o volante tinha chance de nem sequer voltar a atuar neste ano. No entanto, surpreendeu, recuperou-se em tempo recorde e conseguiu retornar aos gramados muito antes do prazo estipulado pelo departamento médico tricolor.
O que resta ao Fluminense em 2026
Quem vem logo atrás na tabela é o Athletico-PR, que tem 57 e duas vitórias a menos – o primeiro critério de desempate na competição nacional.
Sendo assim, basta um empate para que o clube carioca consiga selar o objetivo nesta reta final de temporada, uma vez que só faltam duas rodadas e, dessa forma, não seria mais alcançado.
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