Thiago Silva fez 42 anos em setembro e cogita aposentadoria - MARINA GARCIA/FLUMINENSE FC

Thiago Silva fez 42 anos em setembro e cogita aposentadoriaMARINA GARCIA/FLUMINENSE FC

Publicado 24/11/2026 13:11

O Fluminense oficializou uma proposta de renovação de contrato para o zagueiro Thiago Silva, de 42 anos . O defensor tem vínculo até dezembro e tinha a aposentadoria como maior possibilidade. Porém, nas últimas semanas, a situação mudou e a tendência é que o veterano aceite um novo vínculo.

A proposta é até dezembro de 2027, tem condições especiais e prevê que o zagueiro se torne uma espécie de embaixador do Fluminense na Europa. Além disso, prevê um projeto para o defensor para depois da sua aposentadoria na próxima temporada.

O principal empecilho para a renovação tem a ver com a questão envolvendo a família de Thiago Silva, que mora em Londres. O zagueiro, inclusive, deixou o Fluminense por seis meses para atuar no Porto para ficar mais próximo da sua mulher e filhos.

A campanha pela renovação de Thiago Silva tem aumentado nos últimos dias. Além de companheiros de equipes, o próprio perfil oficial do Fluminense tem feito algumas publicações. Os torcedores também tem feito apelos nas redes sociais e nos estádios para que o zagueiro continue. Recentemente, o camisa 3 abordou a possibilidade.

"É uma coisa que a gente vem pensando. É mais exclusivamente a distância para minha família, enfim. Mas pela Isabelle, todos sabem que ela sempre é muito fechada comigo. A minha decisão, ela vai estar junto. Então a gente está conversando. E acredito que nos próximos dias também conversando com o Fluminense, para que a gente possa ter um presente de Natal, quem sabe?", afirmou o zagueiro.

Thiago Silva teve passagens pela base do Fluminense, mas se profissionalizou pelo RS Futebol. Despontou para o futebol brasileiro pelo Juventude, se transferiu para o Porto e para o Dínamo de Moscou. Na Rússia viveu seu maior drama na carreira, após contrair tuberculose e ficar meses internados. Em 2006, voltou ao futebol brasileiro para defender o Fluminense e mudou sua carreira de patamar. Campeão da Copa do Brasil no ano seguinte e vice da Libertadores em 2008, o zagueiro se transferiu para o Milan iniciando sua trajetória vitoriosa na Europa.

O zagueiro atuou no Velho Continente de 2009 a 2024, passando pelo clube italiano, pelo PSG e pelo Chelsea. Conquistou títulos nacionais pelas duas primeiras equipes, e viveu sua grande conquista em 2021, pelos Blues, quando foi campeão da Liga dos Campeões. Pela seleção brasileira, Thiago Silva esteve presente em quatro Copas (2010, 2014, 2018 e 2022), sendo titular em três delas.

