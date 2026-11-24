Thiago Silva fez 42 anos em setembro e cogita aposentadoriaMARINA GARCIA/FLUMINENSE FC
Fluminense apresenta oferta de renovação para Thiago Silva
Zagueiro, de 42 anos, tem contrato até o fim da temporada; tendência é que o veterano aceite postergar a aposentadoria e siga no Tricolor
Fluminense inicia conversas com Ganso por possível renovação
Meia, que tem contrato até dezembro, prometeu não ouvir outras propostas até reunião formal, prevista para depois do Brasileirão
Ex-Fluminense detona Soteldo: 'Pior custo benefício da história'
Atacante, de 29 anos, tem contrato longo, mas pouca efetividade, salário alto e redução do número de estrangeiros põe permanência em xeque
Wesley Natã fica triste por ausência, mas entende comissão técnica
Atacante, de 18 anos, não foi relacionado para partida contra o Mirassol; jovem teve uma semana abaixo nos treinos e foi expulso no Sub-20
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Martinelli vive expectativa para voltar a ser titular no Fluminense
Meio-campista, que já ganhou minutagem nos últimos dois jogos, se recuperou em tempo recorde de artroscopia no joelho esquerdo
Com Marcão, Fluminense alcança marca importante no Brasileirão
Tricolor somou nove vitórias desde a chegada do treinador e só ficou atrás de Flamengo e Cruzeiro; equipe venceu as últimas quatro
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