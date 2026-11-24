Wesley Natã em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Wesley Natã em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 24/11/2026 17:21

Ausente na lista de relacionados para a vitória do Fluminense sobre o Mirassol , no último domingo (22), o atacante Wesley Natã, de 18 anos, ficou chateado, mas entendeu a escolha da comissão técnica. As informações são do jornalista Gabriel Amaral.

O jovem não treinou tão bem ao longo da semana com os profissionais do Fluminense e, na partida anterior pela equipe sub-20, acabou expulso em um lance bobo. Tudo isso não pegou bem internamente para a avaliação do atacante.

O técnico Marcão é bastante próximo de Wesley Natã e dos demais jogadores formados em Xerém, o que facilita a conversa e ajuda o atleta a entender as decisões da comissão. A compreensão atual é que Wesley ainda está se adaptando à subida para o profissional. A situação é vista como natural para jogadores que chegam tão jovens ao time de cima.

Wesley Natã tem contrato com o Fluminense até junho de 2028. Durante a semana alguns rumores de que o jovem tinha recebido sondagens de outros clubes aconteceram, mas o Tricolor não teve sua saída. As duas partes estão negociando um novo vínculo, com valorização salarial para o jovem, que se destacou no segundo semestre da temporada.

A ausência do atacante contra o Mirassol causou estranheza e irritação por parte de alguns torcedores. Na partida contra o São Paulo, no Morumbi, alguns tricolores já haviam mostrado incômodo pelo fato de Wesley Natã não ter entrado em campo na vitória por 1 a 0. O jovem estava no banco de reservas e depois Marcão explicou o motivo das suas escolhas.

"Na verdade, a gente pensa um pouco diferente em relação a isso. É lógico que a gente quer que nossos atacantes façam gols, deem assistências, mas, se a gente analisar o jogo todinho, é o que o Soteldo fez de comprometimento tático, e é por isso que essa equipe está tão segura, tão forte defensivamente. Nossa linha de zaga foi muito firme, mas a gente joga contra um São Paulo que joga na segunda fase um 3-2-5, seus laterais muito fortes, impressionante a força que eles têm. A gente precisava do comprometimento dos nossos atacantes. A gente gosta de jogar com atacantes, mas eles precisam ser comprometidos taticamente. E o Soteldo estava na parte defensiva, cumprindo função. Talvez isso eu não consigo fazer ainda com o Wesley; ele está melhorando isso, trabalhar ele defensivamente. É lógico que a gente só vê a parte ofensiva, que o Wesley é bom no confronto, o Riquelme. A gente tem que ter calma, com certeza eles vão ganhar minutagem em relação ao treinamento e jogo e, em algum momento, como o Savarino está fazendo, como o Soteldo, que não fazia e agora está, está cumprindo função", afirmou.

Wesley Natã se destacou bastante em três jogos do Fluminense na reta final da temporada. Ele anotou um gol e deu uma assistência nos dois jogos contra o Palmeiras na semifinal da Libertadores. Além disso, o jovem também deu uma assistência na goleada por 4 a 0 sobre o Coritiba, no Maracanã. Ele acabou tendo uma chance como titular na derrota por 2 a 1 contra a Chapecoense, no jogo depois da eliminação da principal competição de clubes da América do Sul.