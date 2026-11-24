Soteldo em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Soteldo em treino do Fluminense Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 24/11/2026 18:50

O comentarista da Rede Globo, Roger Flores, fez críticas ao atacante Yeferson Soteldo, do Fluminense, durante participação no Seleção Sportv. Com passagens pelo Tricolor, na época em que foi atleta, o ex-apoiador criticou a contratação do venezuelano.

"Soteldo é o pior custo benefício da história do Fluminense. O dinheiro gasto foi muito e ele não fez nenhum gol neste ano", disse o comentarista.

Em junho de 2025, o Fluminense desembolsou 5,5 milhões de dólares (cerca de R$ 30 milhões na cotação da época) por 50% dos direitos econômicos de Yeferson Soteldo junto ao Santos, podendo chegar a 7,5 milhões de dólares ou 8 milhões de dólares (mais de R$ 44 milhões) com cláusulas e dívida assumida.

O atacante tem contrato com o clube das Laranjeiras até o fim de 2028, porém, a sua permanência na próxima temporada ainda é incerta. Na verdade, Soteldo só fez gols pelo clube em um jogo das 56 partidas que entrou em campo. No dia 2 de dezembro do ano passado, contra o Grêmio, na Arena, o atacante fez os dois gols da vitória por 2 a 1 sobre os gaúchos em partida da Série A do Brasileiro. Depois disso, nenhum gol. Na atual temporada, Soteldo entrou em campo em 33 jogos e deu apenas três assistências.

Outra situação é a questão financeira. Soteldo tem um salário considerado elevado no Fluminense. A próxima temporada tende a ser com menos investimento por parte do clube das Laranjeiras. Apesar da provável classificação para a Libertadores, o Tricolor não ganhou títulos em 2026, fez grandes investimentos e não conseguir realizar nenhuma grande venda. Com isso, a possibilidade do venezuelano ser utilizado como moeda de troca ou até mesmo negociado diretamente aumenta.



A redução do número de estrangeiros também pode impactar na situação de Soteldo. Atualmente, o Fluminense conta no elenco com nove estrangeiros no elenco. Além disso, outros atletas como Joaquín Lavega e Rubén Lezcano, que estão emprestados voltarão ao Tricolor.

No momento, Julián Millán, Agustín Canobbio e Lucho Acosta certamente estão na frente do venezuelano como atletas estrangeiros com mais garantia de permanecer. Serna e Savarino também vivem um momento melhor que Soteldo. O atacante aparece em uma situação melhor que Juan Freytes e Rodrigo Castillo, que também tem contratos longos, mas são mais criticados pelos torcedores, e que Germán Cano, que tem vínculo até dezembro e não deve renovar.