Ganso em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Ganso em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 24/11/2026 20:03 | Atualizado 24/11/2026 20:05

O futuro de Paulo Henrique Ganso no Fluminense ganhou um novo capítulo. A diretoria tricolor iniciou conversas informais com o estafe do meia sobre uma possível renovação de contrato, segundo o 'ge'. As partes, no entanto, só vão se reunir formalmente para tratar do assunto depois do fim do Campeonato Brasileiro.

ganhou um novo capítulo. A diretoria tricolor iniciou conversas informais com o estafe do meia sobre uma possível renovação de contrato, segundo o 'ge'. As partes, no entanto, só vão se reunir formalmente para tratar do assunto depois do fim do Campeonato Brasileiro.

Compromisso com o clube



O vínculo do camisa 10 termina em 31 de dezembro, e ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe desde o meio da temporada. Mesmo assim, a relação com o clube e a torcida fez Ganso optar por esperar uma definição após o último jogo do ano. Até lá, ele não vai assinar com nenhum outro clube interessado.



Mudança de cenário

A possibilidade de permanência representa uma reviravolta. Até alguns meses atrás, a saída de Ganso era considerada provável, e o próprio jogador chegou a afirmar, em entrevista à Record, que estava "livre no mercado". Na ocasião, ele também revelou que o Fluminense tentou antecipar sua saída mais de uma vez nos últimos anos.



O cenário mudou com a chegada de Marcão ao comando da equipe. Depois de perder espaço no início da temporada, Ganso voltou a receber oportunidades no segundo semestre e recuperou a titularidade.



A questão financeira também deve pesar nas conversas. O Fluminense terá um orçamento mais restrito em 2027, principalmente por causa do fim dos contratos de patrocínio com casas de apostas, e a diretoria trabalha com uma política de redução de custos para a próxima temporada.



Mais longevo do elenco



Aos 37 anos, Ganso é o jogador mais longevo do atual elenco do Fluminense. Ele foi contratado em 2019 para ser o rosto de uma reconstrução do clube, que vinha de anos de luta contra o rebaixamento.



O início da passagem teve altos e baixos, mas o meia se firmou com a chegada de Abel Braga, em 2022, e desde então se tornou peça importante. Em sete anos, conquistou os Cariocas de 2022 e 2023, a Libertadores de 2023 e a Recopa Sul-Americana de 2024.



Ganso divide com Martinelli a marca de jogador com mais partidas pelo clube no atual elenco. São 338 jogos oficiais, com 30 gols e 37 assistências.

Ao renovar pela última vez, no ano passado, o meia destacou a ligação construída com o clube.



"O Fluminense é o clube que eu fiquei por mais tempo na minha carreira, na minha vida. Então agradeço por acreditarem em mim desde o começo e pelo carinho de sempre. Eu sempre vou ser o Paulo Henrique Ganso do Fluminense", disse, na época.

*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob supervisão de João Vitor Cravo