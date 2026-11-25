Millán em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho - Marina Garcia / Fluminense FC

Millán em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoMarina Garcia / Fluminense FC

Publicado 25/11/2026 10:08

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O zagueiro colombiano se machucou diante do Palmeiras, dia 21 de outubro, no Nubank Parque, no embate de volta da semifinal da Libertadores. Na ocasião, foi substituído no primeiro tempo.



De lá para cá, Ignácio só não apareceu na escalação no duelo com o Vitória, quando estava suspenso devido ao terceiro cartão amarelo. De resto, foi titular contra Chapecoense, Internacional, São Paulo e Mirassol. O defensor atuou por 90 minutos em todas as partidas e aproveitou as oportunidades. O zagueiro colombiano se machucou diante do Palmeiras, dia 21 de outubro, no Nubank Parque, no embate de volta da semifinal da Libertadores. Na ocasião, foi substituído no primeiro tempo.De lá para cá, Ignácio só não apareceu na escalação no duelo com o Vitória, quando estava suspenso devido ao terceiro cartão amarelo. De resto, foi titular contra Chapecoense, Internacional, São Paulo e Mirassol. O defensor atuou por 90 minutos em todas as partidas e aproveitou as oportunidades.

Não há pressa pelo retorno de Millán



O Fluminense prega cautela para dar minutagem a Millán, que foi relacionado na vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol, domingo (22), no Maracanã, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes de se machucar, o zagueiro ganhou sequência entre os titulares.



Técnico do Tricolor, Marcão adota precaução não só para preservar o colombiano, mas também por confiar em Ignácio e Thiago Silva, que têm feito um bom trabalho como dupla na linha de defesa.

O que resta ao Fluminense em 2026



O Fluminense luta para confirmar uma vaga na fase de grupos da Libertadores de 2027. Atualmente, quatro times garantem classificação direta e dois vão para as eliminatórias preliminares do torneio continental. O Tricolor é justamente o quarto colocado no Campeonato Brasileiro, com 63 pontos.



Quem vem logo atrás na tabela é o Athletico-PR, que tem 57 e duas vitórias a menos – o primeiro critério de desempate na competição nacional.



Sendo assim, basta um empate para que o clube carioca consiga selar o objetivo nesta reta final de temporada, uma vez que só faltam duas rodadas e, dessa forma, não seria mais alcançado.

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Foco nos últimos jogos do ano



O próximo compromisso do Fluminense será contra o Cruzeiro, sexta-feira (27), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para encerrar a temporada, o Tricolor terá o Red Bull Bragantino pela frente, quarta-feira (2), às 21h30, no Cícero de Souza Marques.