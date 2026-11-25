Cano em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho - Marina Garcia / Fluminense FC

Cano em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoMarina Garcia / Fluminense FC

Publicado 25/11/2026 14:37

Ídolo do Fluminense , Cano não deve ter o contrato renovado para a próxima temporada. Em baixa, o atacante argentino tem vínculo até dezembro deste ano com o Tricolor e, ao que tudo indica, irá embora. As informações são da ‘Rádio Itatiaia’.

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Ele teve alguns problemas físicos em 2026 e sofreu para ganhar sequência no clube carioca. Ao todo, fez um gol em 16 jogos, nenhum entre os titulares. Atualmente, é a última opção entre os centroavantes – Hulk e Rodrigo Castillo estão na sua frente.



Sendo assim, a tendência é que deixe o Fluminense ao fim do acordo. Recentemente, inclusive, Cano recebeu uma consulta do Lanús (ARG), mas mostrou estar satisfeito no futebol brasileiro. O atacante também rechaçou uma possível aposentadoria.



“Sou grato ao futebol por tudo o que me deu, quero continuar jogando e aproveitando. Não sei nada sobre a minha aposentadoria. Estou me sentindo bem e quero continuar sendo feliz. Tenho a minha vida feita no Brasil e estou muito contente aqui”, disse o jogador, à ‘Rádio DSports’. Ele teve alguns problemas físicos em 2026 e sofreu para ganhar sequência no clube carioca. Ao todo, fez um gol em 16 jogos, nenhum entre os titulares. Atualmente, é a última opção entre os centroavantes – Hulk e Rodrigo Castillo estão na sua frente.Sendo assim, a tendência é que deixe o Fluminense ao fim do acordo. Recentemente, inclusive, Cano recebeu uma consulta do Lanús (ARG), mas mostrou estar satisfeito no futebol brasileiro. O atacante também rechaçou uma possível aposentadoria.“Sou grato ao futebol por tudo o que me deu, quero continuar jogando e aproveitando. Não sei nada sobre a minha aposentadoria. Estou me sentindo bem e quero continuar sendo feliz. Tenho a minha vida feita no Brasil e estou muito contente aqui”, disse o jogador, à ‘Rádio DSports’.

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A trajetória de Cano no Fluminense

Cano chegou ao Fluminense em 2022, depois de passagem pelo Vasco . O atacante se tornou um dos maiores ídolos recentes do Tricolor. Ao todo, fez 112 gols e deu 13 assistências em 239 jogos. Ele foi peça-chave nos títulos da Libertadores (2023) e da Recopa Sul-Americana (2024).

O que resta ao Fluminense em 2026

O Fluminense luta para confirmar uma vaga na fase de grupos da Libertadores de 2027. Atualmente, quatro times garantem classificação direta e dois vão para as eliminatórias preliminares do torneio continental. O Tricolor é justamente o quarto colocado no Campeonato Brasileiro, com 63 pontos.



Quem vem logo atrás na tabela é o Athletico-PR, que tem 57 e duas vitórias a menos – o primeiro critério de desempate na competição nacional.



Sendo assim, basta um empate para que o clube carioca consiga selar o objetivo nesta reta final de temporada, uma vez que só faltam duas rodadas e, dessa forma, não seria mais alcançado.

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Foco nos últimos jogos do ano



O próximo compromisso do Fluminense será contra o Cruzeiro, sexta-feira (27), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para encerrar a temporada, o Tricolor terá o Red Bull Bragantino pela frente, quarta-feira (2), às 21h30, no Cícero de Souza Marques.