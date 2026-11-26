Thiago Silva no treino do Flu - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Thiago Silva no treino do FluMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 26/11/2026 08:00 | Atualizado 26/11/2026 08:06

A novela sobre o futuro de Thiago Silva caminha para um final feliz com o Fluminense . O zagueiro planejava se aposentar no fim de 2026, mas mudou de ideia e trabalha para jogar mais um ano, segundo a "ESPN". O jogador, de 42 anos, prioriza a renovação com o Tricolor das Laranjeiras e deve ampliar o vínculo até dezembro de 2027.

Thiago Silva retornou ao Fluminense no meio do ano após curta passagem pelo Porto, de Portugal. O zagueiro assinou contrato até o fim de 2026 e tinha a aposentadoria como maior possibilidade. Após a eliminação na semifinal da Libertadores, o jogador disse que disputou a competição pela última vez na carreira e lamentou não ter vencido.

Vice-campeão em 2008, Thiago Silva sonha em conquistar uma Libertadores com o Fluminense e isso motivou o retorno após seis meses no futebol português. Após a eliminação na semifinal diante do Palmeiras, começou uma campanha interna e externa para a permanência do zagueiro por mais um ano. O apoio surtiu efeito e o próprio jogador mudou o discurso.

"É uma coisa que a gente vem pensando. É mais exclusivamente a distância para minha família. Mas pela Isabelle, todos sabem que ela sempre é muito fechada comigo. A minha decisão, ela vai estar junto. Então a gente está conversando. E acredito que nos próximos dias também conversando com o Fluminense, para que a gente possa ter um presente de Natal, quem sabe?", disse o zagueiro.

Thiago Silva vai definir o futuro após o Brasileirão. O Fluminense já apresentou uma proposta para ampliar o vínculo até o fim de 2027. A decisão sobre continuar atuando ainda não está 100% fechada, mas o zagueiro está inclinado a continuar. A classificação para a Libertadores e a iminente efetivação de Marcão como técnico principal para a próxima temporada podem ajudar.



O principal empecilho para a renovação tem a ver com a questão envolvendo a família de Thiago Silva, que mora em Londres. O zagueiro, inclusive, deixou o Fluminense por seis meses para atuar no Porto para ficar mais próximo da sua mulher e filhos. A proposta tricolor, porém, tem condições especiais e prevê que o zagueiro se torne uma espécie de embaixador do clube na Europa.

Thiago Silva teve passagens pela base do Fluminense, mas se profissionalizou pelo RS Futebol. Despontou para o futebol brasileiro pelo Juventude, se transferiu para o Porto e para o Dínamo de Moscou. Na Rússia viveu seu maior drama na carreira, após contrair tuberculose e ficar meses internados. Em 2006, voltou ao futebol brasileiro para defender o Fluminense e mudou sua carreira de patamar.

Campeão da Copa do Brasil no ano seguinte e vice da Libertadores em 2008, o zagueiro se transferiu para o Milan iniciando sua trajetória vitoriosa na Europa. Thiago Silva atuou no Velho Continente de 2009 a 2024, passando pelo clube italiano, pelo PSG e pelo Chelsea. Conquistou títulos nacionais pelas duas primeiras equipes, e viveu sua grande conquista em 2021, pelos Blues, quando foi campeão da Liga dos Campeões.