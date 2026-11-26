Martinelli durante treino do Fluminense - Marina Garcia / Fluminense

Martinelli durante treino do FluminenseMarina Garcia / Fluminense

Publicado 26/11/2026 11:00

Destaque do Fluminense , Martinelli voltou ao radar do Palmeiras. O volante, de 25 anos, é um desejo antigo do técnico Abel Ferreira, que aprecia suas características há anos e é admirador de seu futebol. Segundo a "ESPN", o Alviverde vê o jogador como uma alternativa para Danilo, do Botafogo, avalia formalizar uma proposta após o término do Brasileirão.

Não é a primeira vez que o Palmeiras manifesta interesse em Martinelli. Em 2024, o clube paulista tentou negociar uma troca envolvendo Gabriel Menino e Zé Rafael pelo volante tricolor, mas o negócio foi descartado por entraves financeiros, salariais e estratégicos. O técnico Abel Ferreira é apaixonado pelo perfil do atleta e é o maior entusiasta da contratação.

O Palmeiras tentou a contratação de Danilo, do Botafogo, na janela de transferências do meio do ano. Porém, esbarrou na pedida do Alvinegro, que deseja negociá-lo apenas por 35 a 40 milhões de euros (cerca de R$ 220 milhões a 250 milhões). O Alviverde ofereceu 28 milhões de euros (R$ 162 milhões na época), mas não foi o suficiente para chegar a um acordo.

Já Martinelli, por sua vez, é visto como uma alternativa mais "acessível". O volante é avaliado pelo Fluminense em 20 milhões de euros (quase R$ 128 milhões na cotação atual). O Tricolor das Laranjeiras possui apenas 60% dos direitos econômicos do jogador, enquanto os outros 40% pertencem ao Grêmio Prudente, time do interior de São Paulo.

O Fluminense, porém, deve fazer jogo duro para negociar Martinelli. Principal ativo do clube, não há interesse em negociá-lo com o mercado nacional. Desde o ano passado, o jogador tem recebido propostas do exterior. Neste ano, o volante recebeu propostas do West Ham, da Inglaterra, Besiktas, da Turquia, e Olympiacos, da Grécia, todas recusadas. O Nottingham Forest, da Inglaterra, e clubes da Itália já manifestaram interesse. O atleta, aliás, tem passaporte italiano.

Nascido em Presidente Prudente, em São Paulo, Martinelli chegou nas categorias de base do Fluminense com 16 anos para jogar no sub-17. O volante fez parte da "Geração de Ouro" de Xerém, que contava com nomes como André, hoje no Wolverhampton, e João Pedro, do Chelsea, ambos da Inglaterra, além de Luiz Henrique, atualmente no Zenit, da Rússia.

Martinelli subiu para o profissional do Fluminense em 2020. Desde então, disputou 339 jogos e foi peça-chave nas conquistas do bicampeonato carioca de 2022 e 2023, da Libertadores de 2023 e da Recopa de 2024. Ele é, ao lado de Paulo Henrique Ganso, o jogador do atual elenco com mais partidas disputadas. O volante também é o atleta formado em Xerém que mais vezes vestiu a camisa tricolor.