Martinelli durante treino do FluminenseMarina Garcia / Fluminense
Martinelli, do Fluminense, entra na mira do Palmeiras para 2027
Volante tricolor é um desejo antigo do técnico Abel Ferreira, que aprecia suas características há anos e é admirador de seu futebol
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Thiago Silva planeja jogar mais um ano e prioriza Fluminense
Zagueiro, de 42 anos, tem contrato até o fim de 2026 e deve ampliar o vínculo por mais uma temporada com o Tricolor das Laranjeiras
Em baixa, Cano não deve seguir no Fluminense para 2027
Atacante argentino tem contrato até dezembro deste ano com o Tricolor, mas tendência é que vá embora ao fim do vínculo; entenda
De volta, Millán tem concorrência forte por titularidade no Fluminense
Ignácio aproveitou as oportunidades recentemente e dificultou a vida do zagueiro colombiano, que já se recuperou de lesão
Fluminense inicia conversas com Ganso por possível renovação
Meia, que tem contrato até dezembro, prometeu não ouvir outras propostas até reunião formal, prevista para depois do Brasileirão
Ex-Fluminense detona Soteldo: 'Pior custo benefício da história'
Atacante, de 29 anos, tem contrato longo, mas pouca efetividade, salário alto e redução do número de estrangeiros põe permanência em xeque
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