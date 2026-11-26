Cano foi Rei da América em 2023 - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Cano foi Rei da América em 2023Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 26/11/2026 12:00

Classificado para a Libertadores, o Fluminense já iniciou o planejamento para a próxima temporada. Ainda sem definir o perfil de reforços, a diretoria tricolor trabalha para resolver o futuro dos veteranos. Nos últimos dias, o Tricolor avançou nas conversas pela renovação do contrato de Germán Cano. O centroavante argentino, de 38 anos, deve assinar apenas até o meio de 2027, com uma redução significativa do salário.

Ídolo do Fluminense, Germán Cano tem contrato até o fim de 2026 e já pode assinar pré-contrato com outro clube. O argentino, porém, manifestou o desejo de continuar em atividade e prioriza a permanência no Tricolor das Laranjeiras. A cúpula do clube, por sua vez, entende que ele exerce um papel importante de liderança no vestiário e que merece uma despedida semelhante ao que aconteceu com Fred, em 2022.

Nos últimos dois anos, Germán Cano sofreu com problemas físicos e não conseguiu ter sequência. Com isso, perdeu espaço no Fluminense e, hoje, é última opção no ataque, atrás de Hulk, Castillo e John Kennedy, que está lesionado e só volta no ano que vem. Em 2026, disputou apenas 16 jogos e marcou um gol, o da vitória sobre o Palmeiras por 3 a 2, no Maracanã, pelo Brasileirão.

Germán Cano vai assinar contrato até o meio de 2027. Depois disso, ele decidirá se seguirá jogando ou não. Contratado em 2022, o argentino entrou para a história do Fluminense após marcar 84 gols e 10 assistências nas duas primeiras temporadas, sendo o protagonista das conquistas do bicampeonato carioca de 2022 e 2023, da Libertadores de 2023 e da Recopa de 2024. Além disso, foi eleito o Rei da América de 2023.

Revelado pelo Lanús, da Argentina, Germán Cano teve passagem marcante pelo Independiente Medellín, da Colômbia, onde se tornou o maior artilheiro da história do clube com 129 gols em 196 jogos. O argentino também acumula passagens pelo Pachuca e León, do México, e chamou atenção no Brasil após acertar com o Vasco. No rival tricolor, marcou 43 gols em 101 partidas.

Perto da aposentadoria, Germán Cano busca aproveitar os últimos seis meses com a camisa do Fluminense. O centroavante argentino busca aprimorar a parte física para ficar novamente em condições de receber mais oportunidades e se despedir de forma digna no meio do ano que vem, vivendo algo semelhante ao que aconteceu com Fred, que foi justamente quem passou o bastão de ídolo.