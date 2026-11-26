Serna chegou ao Fluzão em 2024 e ajudou o clube a não cair - MARINA GARCIA / FLUMINENSE F.C.

Serna chegou ao Fluzão em 2024 e ajudou o clube a não cair MARINA GARCIA / FLUMINENSE F.C.

Publicado 26/11/2026 12:01

Com Kevin Serna perdendo espaço novamente no time do Fluminense, o empresário do colombiano, Narciso Algamis, voltou a abordar uma possível saída do atacante no ano que vem. Em entrevista ao programa peruano "Fuera de Juego", ele contou que o atleta deseja voltar ao futebol peruano.

"Ele sempre quer, de verdade. Sempre quer. Ele adora o Peru. Vocês não imaginam o quanto ele gosta do Peru. E digo mais: se tiver que ganhar menos, ganha menos. Vocês não imaginam a vontade que ele tem de voltar ao Peru", afirmou o agente.

Narciso Algamis citou uma proposta de 5 milhões de dólares (cerca de R$ 26 milhões na cotação da época) que o Fluminense rejeitou feita pelo Boca Juniors no começo do ano e reforçou que Serna poderá atuar no futebol argentino.

"Não me surpreenderia se, de repente, ele aparecesse em uma equipe boa ou grande da Argentina também. Lembrem-se de que o Fluminense não aceitou a oferta do Boca. A diferença era mínima", afirmou.

O empresário também abordou uma proposta que Serna recebeu do futebol russo, mas revelou que o atacante não quis se transferir. Ele apontou o futebol dos Estados Unidos como uma boa oportunidade.

"Pode haver algo na América do Sul, pode haver algo na MLS. Houve algo muito forte na Rússia, concreto: uma montanha de dinheiro. E ele não quis ir. Não quis ir, de verdade", disse.

Em julho de 2024, o Fluminense pagou 1,8 milhão de dólares (cerca de R$ 9,7 milhões na cotação da época) por 70% dos direitos econômicos ao Alianza Lima, do Peru. Serna foi destaque na recuperação que ajudou o Tricolor a não ser rebaixado naquele ano. Ele anotou dois gols decisivos nas duas últimas vitórias do Brasileiro daquele ano contra Cuiabá e Palmeiras.

Serna tem contrato com o Fluminense até o fim de 2028. O atacante é considerado peça importante no esquema de Marcão. Embota tenha perdido espaço nos últimos jogos, o colombiano é o atleta de linha que mais entrou em campo pelo Tricolor na temporada. No total, ele fez 56 jogos, anotou dez gols e deu quatro assistências.

Apesar das oscilações, Serna também é bem visto pelos torcedores do Fluminense, que o consideram um jogador decisivo. No total, desde que chegou ao clube, entrou em campo em 144 jogos, anotou 26 gols e deu 15 assistências.