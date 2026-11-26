Fluminense tem bom desempenho no Maracanã em 2026, mas perdeu em momentos decisivos - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Fluminense tem bom desempenho no Maracanã em 2026, mas perdeu em momentos decisivosMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 26/11/2026 13:19

última partida em casa na temporada contra o Cruzeiro, na sexta-feira (27), às 20h, pelo

O Fluminense faz sua, pelo Brasileirão . E tenta fechar da melhor maneira possível com a classificação para a fase de grupos da Libertadores e com mais uma vitória no Maracanã, o que aconteceu bastante em 2026, assim como protestos da torcida e algumas decepções.

Pode-se dizer que o time viveu uma relação de amor e ódio com os tricolores no estádio. De um lado, o Fluminense é um dos melhores mandantes do Brasileirão e conseguiu vencer 22 das 36 partidas neste ano. Do outro, atuações ruins que geraram vaias e perda de título e derrotas em copas.



Números positivos no Maracanã em 2026

Mas é inegável a força do Tricolor jogando em casa nesta temporada, com 67,59% de aproveitamento geral. Esse número aumenta ainda mais no Brasileirão, com 77,78% e 42 pontos somados, a terceira melhor campanha como mandante atrás apenas dos dois primeiros colocados, Flamengo (45) e Palmeiras (43).



Se o time de Marcão está em quarto lugar, deve-se demais ao Maracanã, onde conquistou 66,6% dos pontos nesta edição do campeonato. Na temporada, foram apenas sete derrotas em 36 partidas, além de sete empates, o que mostra a força em casa.



As grandes decepções do Fluminense

O problema é que parte desses resultados negativos foi determinante para mais uma temporada do clube sem títulos. Afinal, o empate sem gols por causa da postura quando era favorito contra um Flamengo desorganizado, com Leonardo jardim chegando na semana, resultou na perda da decisão do Carioca nos pênaltis.



Além disso, o Fluminense caiu precocemente nas oitavas de final da Copa do Brasil por causa de uma derrota por 3 a 1 para o Vasco. O time também se complicou na semifinal da Libertadores por causa de um 2 a 1 para o Palmeiras, no jogo de ida.



Outro resultado marcante foi o fim de uma invencibilidade de anos. Isso porque o Fluminense perdeu pela primeira vez desde 1985 no Maracanã com público no torneio continental, para o Independiente Rivadávia, na fase de grupos.

A classificação para o mata-mata, inclusive, teve muito drama com uma atuação ruim, mas com vitória por 3 a 1 sobre o La Guaira e vitória dos argentinos sobre o Bolívar. Em um dos momentos de maior êxtase dos torcedores em casa, em 2026.



Jogos de destaque

Foi no estádio também que o Tricolor conseguiu uma virada decisiva na temporada. Na estreia de Marcão após a demissão de Luís Zubeldía, num período em que o time foi chamado de "sem vergonha" e muito vaiado, a vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras, com um gol de Germán Cano, no Brasileirão deu um ânimo e trouxe de volta a confiança para buscar a classificação às quartas da Liberta, na Argentina, na partida seguinte.



Foi no estádio também a maior goleada do clube em 2026: o 6 a 1 sobre o Nova Iguaçu, em amistoso de intertemporada que marcou a estreia de Hulk. Uma atuação marcante foi no 4 a 0 sobre o Coritiba, num dos melhores desempenhos recentes de um time que normalmente recebe alguma vaia da torcida, como no intervalo contra o Mirassol, na rodada passada.