Hércules marcou golaço para garantir a vitória - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Hércules marcou golaço para garantir a vitóriaMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 26/11/2026 16:19



Fluminense já começou o planejamento financeiro para 2027, após uma temporada com gastos acima do padrão do clube. De acordo com a 'ESPN', para alcançar as metas estipuladas para o ano seguinte, haveria necessidade de vender um de seus volantes titulares, Martinelli ou Hércules. O Tricolor prioriza a saída do ex-jogador do Fortaleza.

A razão da escolha por Hércules tem a ver com a porcentagem dos direitos em relação a Hércules. O Tricolor tem 70% dos direitos do ex-volante do Fortaleza. Em relação a Martinelli, formado na base, os cariocas tem 60% dos direitos.



Hércules chegou ao Tricolor vindo do Fortaleza no fim de 2024 para atuar no ano seguinte. A negociação custou R$ 29 milhões aos cofres do clube carioca. Ele tem contrato até dezembro de 2029.



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Fluminense define valor por Martinelli



O Fluminense já definiu o valor que deseja receber por Martinelli: 20 milhões de euros (praticamente R$ 126 milhões). O Palmeiras aparece como um dos principais interessados no negócio , mas segue como um "plano B", caso não consiga avançar em Danilo, meio-campista do Botafogo, revelado pelo Alviverde.

Mesmo assim, segue o entendimento interno na alta cúpula tricolor de que a saída de Hércules poderia render uma verba maior, pensando em números absolutos, do que a de Martinelli. Apesar da maior valorização do volante, de 24 anos.

Prospostas anteriores

Os dois jogadores são considerados essenciais para o funcionamento da equipe de Marcão, que atualmente está em quarto lugar no Brasileiro, com 63 pontos. Ao longo deste ano, os dois receberam propostas e sondagens, tanto do mercado externo quanto do interno.



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Convocado para a seleção brasileira, Martinelli foi mais cobiçado. No começo de 2026, o Tricolor recebeu três propostas formais, todas na casa dos 12 milhões de euros (cerca de R$ 75 milhões), mas a diretoria recusou todas, com o entendimento de que eram muito abaixo do esperado.



No caso de Hércules, houve apenas sondagens sobre a situação do atleta. No começo da temporada, o Santos consultou a situação dele, mas o Fluminense recusou qualquer tipo de negócio. Na janela do meio da temporada sul-americana, Lille, da França, e Zenit, da Rússia, também demonstraram interesse, mas nenhum dos dois negócios chegou a ser formalizado. O atleta está terminando o ano em alta, depois de alguns momentos de oscilação e perda da posição de titular.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Pedro Logato