Hércules marcou golaço para garantir a vitóriaMarcelo Gonçalves/Fluminense
Fluminense tem venda de Hércules como prioridade em 2027
Jogador chegou ao clube carioca no ano passado por R$ 29 milhões em operação junto ao Fortaleza; atleta tem contrato até o fim de 2029
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Com vitórias e decepções, Fluminense se despede do Maracanã em 2026
Tricolor enfrenta o Cruzeiro para manter viva a briga pelo terceiro lugar do Brasileirão e para carimbar vaga nos grupos da Libertadores
Empresário afirma que atacante do Fluminense quer voltar para o Peru
Jogador perdeu um pouco de espaço com Marcão nos últimos jogos, mas é bem avaliado no elenco e tem contrato até o fim de 2028
Fluminense negocia renovação com Cano por mais seis meses
Novo acordo prevê redução significativa do salário do centroavante argentino, que decidirá se continuará jogando após o fim do contrato
Martinelli, do Fluminense, entra na mira do Palmeiras para 2027
Volante tricolor é um desejo antigo do técnico Abel Ferreira, que aprecia suas características há anos e é admirador de seu futebol
Thiago Silva planeja jogar mais um ano e prioriza Fluminense
Zagueiro, de 42 anos, tem contrato até o fim de 2026 e deve ampliar o vínculo por mais uma temporada com o Tricolor das Laranjeiras
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