Alisson, emprestado ao Fluminense, vai retornar ao São Paulo - Lucas Merçon / Fluminense

Alisson, emprestado ao Fluminense, vai retornar ao São PauloLucas Merçon / Fluminense

Publicado 26/11/2026 19:17



O meia do Fluminense, Alisson , foi liberado de forma adiantada para se reapresentar ao São Paulo, nesta quinta-feira (26), e já está à disposição de Dorival para a reta final do Brasileirão. O jogador teve uma passagem marcada por lesões e poucas oportunidades.

Sua chegada foi em março, enquanto a equipe ainda era treinada por Zubeldía, com quem havia trabalhado no Tricolor Paulista. Alisson chegou a ter sequência entre os meses de abril e maio.



A última partida dele com a camisa do Fluminense foi em 9 de maio, no empate com o Vitória em 2 a 2, no Maracanã, pela 15ª rodada do Brasileirão. Nesse jogo, Alisson foi o autor do pênalti que resultou no primeiro gol da equipe baiana. Depois da partida, ele teve o diagnóstico de lesão muscular e, quando retornou, enfrentou problemas com dor persistente no quadril.



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A sequência de lesões fez o jogador retornar aos treinos apenas no último dia 15, mas, mesmo à disposição, o treinador Marcão optou por não utilizá-lo em nenhum dos jogos.

No total, foram 12 partidas com a camisa do Tricolor, nenhum gol marcado no período e apenas uma assistência. Diante disso, a diretoria decidiu não exercer a opção de compra fixada no contrato de empréstimo — 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 15 milhões).

Planejamento para a próxima temporada

A saída de Alisson também fez parte do planejamento que a diretoria do Fluminense já está traçando para o ano de 2027. Após uma temporada de gastos elevados e objetivos financeiros que não foram cumpridos, o clube começa a prepara uma limpa na folha salarial, e o meia já faz parte dela.



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Além dele, os ídolos Germán Cano Paulo Henrique Ganso passam por um momento de incerteza em relação à renovação de seus contratos. Os dois casos são semelhantes: o clube até admitiria uma renovação, mas com uma redução considerável em seus vencimentos e com uma duração mais curta, por conta da idade elevada de ambos.

Os volantes titulares, Martinelli e Hércules, também são dúvidas para a próxima temporada, visto que são os atletas com potencial de venda mais alto de todo o elenco. Na visão da diretoria, será inevitável a saída de um dos dois, dando preferência à venda de Hércules , por ter maior porcentagem em seu passe.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Marlucio Luna