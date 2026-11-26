Sala sensorial do Maracanã, inaugurada em parceria com o projeto - Marina Garcia/Fluminense

Sala sensorial do Maracanã, inaugurada em parceria com o projetoMarina Garcia/Fluminense

Publicado 26/11/2026 19:03 | Atualizado 26/11/2026 21:54

O movimento AutistasFlu anunciou que não vai atuar nas salas sensoriais do Maracanã durante a partida entre Fluminense e Cruzeiro, nesta sexta-feira (27). A equipe é responsável pelo acolhimento de torcedores autistas em espaços preparados para reduzir a sobrecarga provocada pelo barulho e pela movimentação do estádio. Por sua vez, o Fluminense, em comunicado informou que as salas sensoriais para atendimento às pessoas neurodivergentes e aos seus familiares seguirão abertas no nível 5 do estádio.





Em nota publicada nas redes sociais, o movimento informou que buscava há mais de um ano estabelecer um acordo formal com o Fluminense. Entre os pontos apresentados estavam a definição das responsabilidades de cada parte, garantias institucionais e jurídicas para os profissionais, preservação dos materiais e protocolos desenvolvidos pela equipe e uma remuneração compatível com o serviço prestado.



Segundo o AutistasFlu, uma contraproposta com essas condições foi apresentada em julho deste ano, mas não houve resposta formal. Na reunião mais recente, o grupo comunicou que a participação na partida desta sexta-feira estava condicionada à abertura de uma negociação sobre alguns pontos do serviço. De acordo com o movimento, o clube informou que não abriria essa possibilidade.



“A ausência de resposta formal à contraproposta, somada à negativa de negociação, inviabiliza, neste momento, a continuidade da nossa atuação nas condições propostas”, informou o grupo.



LEIA MAIS: Fluminense tem venda de Hércules como prioridade em 2027 Em nota publicada nas redes sociais, o movimento informou que buscava há mais de um ano estabelecer um acordo formal com o Fluminense. Entre os pontos apresentados estavam a definição das responsabilidades de cada parte, garantias institucionais e jurídicas para os profissionais, preservação dos materiais e protocolos desenvolvidos pela equipe e uma remuneração compatível com o serviço prestado.Segundo o AutistasFlu, uma contraproposta com essas condições foi apresentada em julho deste ano, mas não houve resposta formal. Na reunião mais recente, o grupo comunicou que a participação na partida desta sexta-feira estava condicionada à abertura de uma negociação sobre alguns pontos do serviço. De acordo com o movimento, o clube informou que não abriria essa possibilidade.“A ausência de resposta formal à contraproposta, somada à negativa de negociação, inviabiliza, neste momento, a continuidade da nossa atuação nas condições propostas”, informou o grupo.

Atendimento a torcedores autistas

O trabalho no Maracanã começou em abril de 2025, durante as ações do mês de conscientização sobre o autismo. De acordo com o movimento, as primeiras atividades foram oficinas sensoriais realizadas em uma sala disponibilizada pelo clube no Setor Sul. A partir da experiência com as famílias, a iniciativa passou a funcionar como uma Sala de Regulação, voltada ao acolhimento de torcedores que precisam de um ambiente com menos estímulos durante as partidas.



O AutistasFlu afirma que estruturou e operacionalizou o atendimento nas duas Salas Sensoriais do Setor Oeste Superior, na área das cadeiras cativas, e na Sala de Regulação do Setor Sul, pelo Acesso B. A equipe elaborou fichas e protocolos, organizou escalas e orientou famílias. O clube, segundo o movimento, fornecia as credenciais e o acesso ao estádio.



Desde setembro de 2025, o grupo estima ter trabalhado em cerca de 46 partidas oficiais no Maracanã, incluindo clássicos com mando de campo de Flamengo e Vasco. Em julho deste ano, o levantamento do movimento contabilizava aproximadamente 600 atendimentos, considerando torcedores autistas e acompanhantes.



O grupo foi criado em 2022 pela torcedora tricolor Monike Lourinho, depois que seu filho Frederico, que tem hipersensibilidade auditiva, não conseguiu permanecer em um clássico contra o Botafogo por causa do barulho da torcida. A iniciativa surgiu com a proposta de promover a inclusão de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no futebol e reivindicar espaços de acolhimento nos estádios.



Em setembro de 2025, foram inaugurados os espaços sensoriais no Maracanã. Desde então, o movimento ampliou o trabalho de acolhimento, com profissionais de Serviço Social, Terapia Ocupacional, Pedagogia, Fisioterapia e Psicologia, segundo a nota divulgada pelo grupo.

Procurado por O DIA, o Fluminense informou que as salas sensoriais para atendimento a pessoas neurodivergentes e seus familiares continuarão funcionando no nível 5 do Maracanã. O clube esclareceu, porém, que, na partida desta sexta-feira (27), apenas a Sala de Regulação, localizada no Setor Sul, ficará fechada.

O Fluminense também orientou que torcedores neurodivergentes e seus responsáveis procurem as equipes de atendimento e segurança distribuídas pelos setores do estádio. Em nota, o Tricolor agradeceu ao AutistasFlu pela dedicação durante o período da parceria e afirmou que tem orgulho de manter um espaço de apoio a esse público.

Leia a nota do AutistasFlu na íntegra

"Nesta sexta-feira, 27 de novembro, no último jogo do Fluminense no Maracanã neste ano, a equipe do AutistasFlu não atuará nas duas Salas Sensoriais do Setor Oeste Superior, na área das cadeiras cativas, nem na Sala de Regulação do Setor Sul, pelo Acesso B.



Nossa trajetória com o Fluminense no Maracanã teve início em abril de 2025. As ações do mês de conscientização sobre o autismo nasceram de propostas elaboradas pelo AutistasFlu e apresentadas ao clube, que as colocou em prática no estádio. Em 2026, o Fluminense reconheceu publicamente essa colaboração, inclusive por meio de uma publicação conjunta com o movimento no Instagram.



Naquele primeiro mês, o Fluminense disponibilizou uma sala no Setor Sul para a realização de oficinas sensoriais. A partir da experiência com as famílias e da dedicação da nossa equipe, transformamos a proposta inicial de oficinas em uma Sala de Regulação, destinada ao acolhimento de torcedores autistas que necessitam de um ambiente com menor intensidade de estímulos durante as partidas. Das primeiras oficinas até meados de outubro de 2025, todo esse trabalho foi realizado de forma voluntária.



O AutistasFlu foi responsável pela estruturação e operacionalização do serviço de acolhimento das duas Salas Sensoriais e da Sala de Regulação. Desenvolvemos fichas e protocolos de atendimento, organizamos escalas profissionais e realizamos o acolhimento e a orientação das famílias. O Fluminense, por sua vez, disponibilizava as credenciais e o acesso ao estádio para a prestação do serviço.



Esse é um trabalho que exige sensibilidade, conhecimento técnico e responsabilidade. Durante uma partida, o barulho, a movimentação e a intensidade dos estímulos podem dificultar a permanência de um torcedor autista no estádio. Acolhê-lo exige reconhecer suas necessidades, respeitar seu tempo, orientar seus acompanhantes e oferecer condições para que possa decidir se deseja retornar à arquibancada. Nossa equipe reúne profissionais de Serviço Social, Terapia Ocupacional, Pedagogia, Fisioterapia e Psicologia, todos com formação continuada no atendimento especializado ao público autista.



Desde 28 de setembro de 2025, estimamos ter atuado em cerca de 46 jogos oficiais no Maracanã, incluindo clássicos com mando de campo de Flamengo e Vasco, nos quais realizamos atendimentos em uma das salas sensoriais. Em julho de 2026, nosso levantamento já apontava aproximadamente 600 atendimentos nas salas sensoriais, considerando torcedores autistas e seus acompanhantes.



Valorizar esse trabalho significa reconhecer a qualificação dos profissionais, a responsabilidade assumida pela equipe e o tempo dedicado antes, durante e após cada partida.



Sempre tivemos interesse em dar continuidade ao trabalho e aprimorar o acolhimento oferecido às famílias. Por essa razão, há mais de um ano buscamos formalizar a parceria com o Fluminense, a fim de garantir condições adequadas e seguras para a operação, definir as responsabilidades de cada parte, assegurar respaldo institucional e jurídico à equipe, preservar os materiais e protocolos desenvolvidos pelo movimento e estabelecer uma remuneração compatível com os serviços prestados.



Em julho de 2026, apresentamos uma contraproposta contemplando essas condições, para a qual, até o momento, não recebemos resposta formal.



Na última reunião, comunicamos ao Fluminense que nossa atuação na partida desta sexta-feira estava condicionada à abertura de uma negociação sobre alguns pontos do serviço prestado. Na ocasião, fomos informados de que o clube não abriria essa negociação.



A ausência de resposta formal à contraproposta, somada à negativa de negociação, inviabiliza, neste momento, a continuidade da nossa atuação nas condições propostas. Diante desse cenário, mantemos a decisão previamente comunicada ao clube.



Agradecemos às famílias que confiaram em nosso trabalho desde as primeiras oficinas e a cada profissional que contribuiu para tornar esse acolhimento uma realidade no Maracanã.



Reafirmamos nosso compromisso com a inclusão e a acessibilidade no futebol. O direito dos torcedores autistas de vivenciarem o futebol com autonomia, segurança e dignidade exige compromisso contínuo, responsabilidade institucional e valorização do trabalho especializado.



AutistasFlu. Força, glória e inclusão."





Veja a nota do Fluminense, divulgada nas redes sociais

"Torcida Tricolor, as salas sensoriais para atendimento às pessoas neurodivergentes e aos seus familiares seguem abertas no nível 5 do Maracanã! Além disso, todos os torcedores neurodivergentes e seus responsáveis podem procurar as equipes de atendimento e segurança do Maracanã, distribuídos por todos os setores do estádio,



Para a partida desta sexta, apenas a Sala de Regulação, localizada no setor Sul, não estará aberta aos nossos torcedores. Aproveitamos para agradecer ao AutistasFlu por toda a dedicação durante o período da parceria.



É motivo de muito orgulho para o #TimeDeTodos ter esse local de apoio para as pessoas neurodivergentes e aos seus responsáveis. Seguimos lutando juntos por esta causa.", completou.