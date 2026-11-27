Thiago Silva deverá ficar mais um ano no Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Thiago Silva deverá ficar mais um ano no FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 27/11/2026 07:30 | Atualizado 27/11/2026 07:59

O Fluminense está otimista em relação a renovação do zagueiro Thiago Silva , de 42 anos, para um contrato até o fim de 2027. Por mais que o defensor ainda não tenha respondido a proposta feita pelos cariocas, a confiança é grande por parte dos dirigentes de que o veterano aceite adiar a sua aposentadoria para o ano que vem.

A mobilização por parte dos torcedores, que vêm fazendo campanha nas redes sociais e também nos estádios, tem sensibilizado o zagueiro. Thiago Silva ficou bastante feliz, depois de ter sido criticado por ter deixado o Fluminense no fim do ano passado, para atuar pelo Porto por seis meses.

A proposta é até dezembro de 2027, tem condições especiais e prevê que o zagueiro se torne uma espécie de embaixador do Fluminense na Europa. Além disso, prevê um projeto para o defensor para depois da sua aposentadoria na próxima temporada.

"É uma coisa que a gente vem pensando. É mais exclusivamente a distância para minha família, enfim. Mas pela Isabelle, todos sabem que ela sempre é muito fechada comigo. A minha decisão, ela vai estar junto. Então a gente está conversando. E acredito que nos próximos dias também conversando com o Fluminense, para que a gente possa ter um presente de Natal, quem sabe?", afirmou o zagueiro antes da vitória sobre o São Paulo no Morumbi na semana passada.

Thiago Silva teve passagens pela base do Fluminense, mas se profissionalizou pelo RS Futebol. Despontou para o futebol brasileiro pelo Juventude, se transferiu para o Porto e para o Dínamo de Moscou. Na Rússia viveu seu maior drama na carreira, após contrair tuberculose e ficar meses internado. Em 2006, voltou ao futebol brasileiro para defender o Fluminense e mudou sua carreira de patamar. Campeão da Copa do Brasil no ano seguinte e vice da Libertadores em 2008, o zagueiro se transferiu para o Milan iniciando sua trajetória vitoriosa na Europa.

O zagueiro atuou no Velho Continente de 2009 a 2024, passando pelo clube italiano, pelo PSG e pelo Chelsea. Conquistou títulos nacionais pelas duas primeiras equipes, e viveu sua grande conquista em 2021, pelos Blues, quando foi campeão da Liga dos Campeões. Pela seleção brasileira, Thiago Silva esteve presente em quatro Copas (2010, 2014, 2018 e 2022), sendo titular em três delas.