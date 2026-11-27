Thiago Silva deverá ficar mais um ano no FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Fluminense adota otimismo sobre renovação de Thiago Silva até 2027
Campanha de torcedores nas redes sociais e nos estádios tem sensibilizado o zagueiro, que deverá adiar aposentadoria por um ano
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