Fluminense de Marcão faz último jogo no Maracanã na temporada - Marina Garcia / Fluminense

Fluminense de Marcão faz último jogo no Maracanã na temporadaMarina Garcia / Fluminense

Publicado 27/11/2026 09:52

nesta sexta-feira (27), às 20h (de Brasília), no Maracanã, que vale o terceiro lugar no Brasileirão de 2026. Para o Tricolor, a

Fluminense e Cruzeiro têm um duelo, que vale o terceiro lugar no Brasileirão de 2026. Para o Tricolor, a última partida em casa em 2026 também pode garantir a vaga na fase de grupos da Libertadores de 2027.

Onde assistir a Fluminense x Cruzeiro



A partida válida pela penúltima rodada do campeonato terá transmissão de SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).



Provável escalação do Tricolor



Com 63 pontos, o time de Marcão precisa de ao menos um empate para se garantir na fase de grupos da Libertadores de 2027. Mas quer mais e vai em busca da quinta vitória seguida na competição.



Atrás do Cruzeiro, que tem 66 pontos, o Fluminense tem que vencer para chegar à última rodada ainda com chance de terminar em terceiro lugar. Esse objetivo garantirá mais dinheiro no caixa e também a melhor colocação desde 2022, quanto ficou na mesma posição.

todos os titulares à disposição. As dúvidas ficam por conta de quais serão as formações de ataque e meio de campo. Após ficar no banco nas duas últimas partidas por estar voltando de cirurgia no joelho esquerdo, Martinelli pode retornar ao time. E Hulk, que não marca há 10 partidas, deve dar lugar a Castillo.

O Tricolor terá. As dúvidas ficam por conta de quais serão as formações de ataque e meio de campo. Após ficar no banco nas duas últimas partidas por estar voltando de cirurgia no joelho esquerdo,. E

A provável escalação do Fluminense é: Fábio, Guga, Ignácio, Thiago Silva e Renê; Hércules, Martinelli (Nonato) e Lucho Acosta; Canobbio, Savarino e Castillo (Hulk).

Como deve jogar a Raposa



Do outro lado, a equipe do técnico Artur Jorge só precisa de um empate para repetir a campanha do Brasileiro de 2025 e terminar em terceiro lugar. Em grande fase, o Cruzeiro vem de seis vitórias seguidas e tenta mais uma no Maracanã.



E contará com reforços importantes. Kaio Jorge e Gerson retornam ao time titular após cumprirem suspensão contra a Chapecoense. Por outro lado, são dois desfalques certos: Lucas Romero e Rojas, enquanto Matheus Henrique é dúvida.



Diante desse cenário, o técnico português pode colocar Gerson como segundo volante e Wesley pelo lado esquerdo do ataque. Já Neyser dará lugar a Kaio Jorge, enquanto Viña assumirá a lateral esquerda.



A provável escalação do Cruzeiro é: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Viña (Villalba); Zé Lucas, Gerson e Matheus Pereira; Wesley (Matheus Henrique), Marquinhos e Kaio Jorge.



A arbitragem no Maracanã



Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)



VAR: Flavio Rodrigues de Souza (SP)