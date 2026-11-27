Lima ainda pertence ao Fluminense, mas foi emprestado para o América do México e, depois, Santos - Raul Baretta/ Santos FC.

Lima ainda pertence ao Fluminense, mas foi emprestado para o América do México e, depois, SantosRaul Baretta/ Santos FC.

Publicado 27/11/2026 11:23 | Atualizado 27/11/2026 11:58

Sem espaço no Santos, o meia Lima, de 30 anos, deverá voltar ao Fluminense no ano que vem. Porém, de acordo com informações da "ESPN", o jogador tem recebido sondagens de clubes do Brasil e do exterior e com isso a tendência é que ele seja negociado novamente.

Lima chegou ao Santos no começo de setembro, como um dos reforços do Peixe para o segundo semestre. Ele entrou em campo em apenas seis jogos, sendo um como titular, e mesmo com pouco tempo, já está fora dos planos do técnico Cuca para o ano que vem.

A comissão técnica do clube paulista esperava mais do desempenho de Lima na atual temporada, mas o meia acabou não agradando. Ele foi o único atleta que chegou ao Peixe recentemente que não vem sendo utilizado. Além dele, o Santos contratou o lateral Rodinei, os meias Arthur e Philippe Coutinho e o atacante Everton Cebolinha.

O ano de 2026 foi bem ruim para Lima. O jogador, de 30 anos, foi emprestado ao América, do México, no começo do ano, entrou em campo em apenas 16 jogos, anotou um gol e deu uma assistência. Sem muito espaço, acabou deixando o clube da América do Norte para ser emprestado ao Santos.

Formado na base do Grêmio, Lima passou pelo Al Wasl, dos Emirados Árabes, pelo Ceará, antes de ser contratado pelo Fluminense. O atleta chegou ao Tricolor em 2023 por cerca de R$ 2,8 milhões. Nas duas primeiras temporadas, o meia foi peça importante no elenco sob o comando de Fernando Diniz e Mano Menezes.



Lima não foi titular, mas considerado uma espécie de 12º jogador nas conquistas do Carioca, da Libertadores (os dois em 2023) e da Recopa (em 2024). Depois, ajudou bastante o Tricolor na luta contra o rebaixamento na temporada de 2024. Nestes dois anos, ele entrou em campo em 117 jogos, anotou 14 gols e deu sete assistências.

Porém, na temporada de 2025, Lima começou a oscilar bastante e recebeu muitas críticas dos torcedores. O atleta entrou em campo em 47 partidas, anotou dois gols e deu três assistências. O momento ruim fez com que o meia acabasse sendo negociado pelo Tricolor no começo da temporada atual, depois de entrar em campo em apenas quatro partidas, sem anotar gols ou dar assistências.