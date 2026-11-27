Lima ainda pertence ao Fluminense, mas foi emprestado para o América do México e, depois, SantosRaul Baretta/ Santos FC.
Fluminense recebe sondagens e deve negociar meia na próxima temporada
Jogador, de 30 anos, foi peça importante nas temporadas de 2023 e 2024; neste ano foi emprestado ao América do México, antes do Peixe
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Meio-campista projetou o duelo com o Cruzeiro, nesta sexta-feira (27), às 20h (de Brasília), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
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