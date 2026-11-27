Martinelli em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho - Marina Garcia / Fluminense

Martinelli em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoMarina Garcia / Fluminense

Publicado 27/11/2026 11:58

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“É um momento especial, o último jogo do ano em casa. Contamos com o apoio da torcida, que fez grandes festas ao longo da temporada. Esperamos essa última festa, que lotem as arquibancadas e que possamos fazer um grande trabalho dentro de campo”, disse o volante, ao canal oficial do clube.



O camisa 8 destacou a importância de conquistar um resultado positivo: “Temos que entrar em campo sempre buscando a vitória, como fazemos em todos os jogos. Precisamos ter total atenção para que possamos acabar o ano bem”.



“Sabemos que o Cruzeiro é um time muito qualificado. Vai ser um grande duelo. Temos tudo para fazer um ótimo jogo e buscar mais uma vitória”, avaliou. “É um momento especial, o último jogo do ano em casa. Contamos com o apoio da torcida, que fez grandes festas ao longo da temporada. Esperamos essa última festa, que lotem as arquibancadas e que possamos fazer um grande trabalho dentro de campo”, disse o volante, ao canal oficial do clube.O camisa 8 destacou a importância de conquistar um resultado positivo: “Temos que entrar em campo sempre buscando a vitória, como fazemos em todos os jogos. Precisamos ter total atenção para que possamos acabar o ano bem”.“Sabemos que o Cruzeiro é um time muito qualificado. Vai ser um grande duelo. Temos tudo para fazer um ótimo jogo e buscar mais uma vitória”, avaliou.

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Martinelli pode voltar a ser titular



Depois de se recuperar de uma artroscopia no joelho esquerdo, Martinelli vive expectativa para voltar a ser titular no Fluminense. O meio-campista passou por cirurgia no fim de outubro, fez tratamento intensivo e retornou muito antes do prazo estipulado pelo departamento médico.



O volante saiu do banco de reservas nos últimos dois jogos, contra São Paulo e Mirassol. Agora, tem tudo para retomar espaço na escalação principal diante do Cruzeiro.

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Foco em vaga direta na Libertadores de 2027

O Fluminense luta para confirmar uma vaga na fase de grupos da Libertadores de 2027. Atualmente, quatro times garantem classificação direta e dois vão para as eliminatórias preliminares do torneio continental. O Tricolor é justamente o quarto colocado no Campeonato Brasileiro, com 63 pontos.



Quem vem logo atrás na tabela é o Athletico-PR, que tem 57 e duas vitórias a menos – o primeiro critério de desempate na competição nacional.



Sendo assim, basta um empate para que o clube carioca consiga selar o objetivo nesta reta final de temporada, uma vez que só faltam duas rodadas e, dessa forma, não seria mais alcançado.

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Agenda do Fluminense



Depois de enfrentar o Cruzeiro, o Fluminense fechará o ano diante do Red Bull Bragantino, quarta-feira (2), às 21h30, no Cícero de Souza Marques, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro.