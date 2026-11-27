Martinelli em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoMarina Garcia / Fluminense
“É um momento especial, o último jogo do ano em casa. Contamos com o apoio da torcida, que fez grandes festas ao longo da temporada. Esperamos essa última festa, que lotem as arquibancadas e que possamos fazer um grande trabalho dentro de campo”, disse o volante, ao canal oficial do clube.
O camisa 8 destacou a importância de conquistar um resultado positivo: “Temos que entrar em campo sempre buscando a vitória, como fazemos em todos os jogos. Precisamos ter total atenção para que possamos acabar o ano bem”.
“Sabemos que o Cruzeiro é um time muito qualificado. Vai ser um grande duelo. Temos tudo para fazer um ótimo jogo e buscar mais uma vitória”, avaliou.
Martinelli pode voltar a ser titular
O volante saiu do banco de reservas nos últimos dois jogos, contra São Paulo e Mirassol. Agora, tem tudo para retomar espaço na escalação principal diante do Cruzeiro.
Foco em vaga direta na Libertadores de 2027
Quem vem logo atrás na tabela é o Athletico-PR, que tem 57 e duas vitórias a menos – o primeiro critério de desempate na competição nacional.
Sendo assim, basta um empate para que o clube carioca consiga selar o objetivo nesta reta final de temporada, uma vez que só faltam duas rodadas e, dessa forma, não seria mais alcançado.
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