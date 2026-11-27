Hulk pode ser reserva em reencontro com o Cruzeiro - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Hulk pode ser reserva em reencontro com o CruzeiroMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 27/11/2026 16:20

Vivendo momento conturbado no Fluminense, Hulk reencontrará sua vítima preferida nesta sexta-feira (27) . O Cruzeiro é a equipe na qual o centroavante mais marcou gols na carreira, graças ao período em que defendeu o Atlético-MG. Esta será a primeira vez que o camisa 7 enfrentará o ex-rival após deixar o Galo. No entanto, ele é dúvida no time de Marcão e pode começar a partida no banco.

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Hulk já marcou dez vezes contra a Raposa em 17 partidas, sendo quatro destes gols em finais. Sem contar que a rivalidade entre as equipes mineiras, uma das mais acirradas do país, contribuiu para que o atacante passasse a aproveitar o "gostinho" de marcar contra o rival. Todas estes tentos foram vestindo a camisa do Atlético-MG, único clube que defendeu na volta ao Brasil antes de chegar ao Fluminense.

Além disso, o retrospecto do camisa 7 contra o Cruzeiro também é positivo. Nestas 17 oportunidades, ele somou sete vitórias, quatro empates e seis derrotas. Os números representam, para Hulk, um ótimo pretexto para espantar o momento de baixa no Tricolor das Laranjeiras. No entanto, para isso, ele precisará entrar em campo. As más atuações recentes puseram sua titularidade em cheque.

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Nesse cenário, o comando do ataque se tornou a principal incerteza de Marcão para o duelo de logo mais. Hulk está há dez partidas sem marcar, um dos maiores jejuns de sua carreira. Esta seca despertou impaciência da torcida tricolor, que chegou a vaiá-lo contra o Mirassol, no domingo (22), e em outras partidas recentes. Seus últimos gols foram contra o Corinthians, no dia 20 de setembro, mais de dois meses atrás.

Com isso, Castillo, que tem saído do banco e contribuído ofensivamente, surgiu como o principal candidato para assumir a vaga diante da Raposa. Nos últimos dez jogos, em meio ao jejum do camisa 7, ele entrou no segundo tempo para balançar as redes contra Santos e Vitória. Mesmo questionado, com desempenho aquém do esperado desde que chegou, o argentino pode tomar a vaga de Hulk entre os titulares contra o Cruzeiro.

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A provável escalação do Fluminense para enfrentar a Raposa é: Fábio, Guga, Ignácio, Thiago Silva e Renê; Hércules, Martinelli (Nonato) e Lucho Acosta; Canobbio, Savarino e Castillo (Hulk).

A bola rola nesta sexta-feira (27), às 20h (de Brasília), pela 37ª rodada do Brasileirão, no que será o último jogo do Tricolor no Maracanã em 2026.