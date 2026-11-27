Wesley Natã em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Wesley Natã em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 27/11/2026 16:30

Fluminense acertou nesta sexta-feira (27) a extensão do contrato do atacante Wesley Natã. O Moleque de Xerém, de 18 anos, tinha vínculo até maio de 2028 e assinou um novo acordo com validade até dezembro de 2030, no CT Carlos Castilho. A renovação é uma maneira do Tricolor das Laranjeiras se proteger do interesse do exterior e garantir o futuro da joia.

Wesley Natã iniciou sua trajetória no Fluminense aos nove anos de idade, em 2017, através do futsal. Campeão da Taça Guanabara de 2026, o carioca é o único Moleque de Xerém nascido em 2008 a ter estreado entre os profissionais do clube. Ele marcou seu primeiro gol como profissional na semifinal da Libertadores, contra o Palmeiras, no Maracanã.

Entre os títulos do jogador nas categorias de base do Fluminense estão a Taça Guanabara Sub-20 de 2026, o bicampeonato brasileiro Sub-17 e a inédita Copa do Brasil da categoria, em 2024. Embora tenha nascido em 2008, ele fez parte da "Esquadrilha 07", safra da geração de 2007, que contava com nomes como Riquelme Felipe e Isaque. Pela Seleção Brasileira, o jovem conquistou o Sul-Americano Sub-17 de 2025.

Uma das principais joias de Xerém, Wesley Natã recebeu as primeiras oportunidades no profissional em 2026. Destaque no sub-20, o jovem caiu nas graças do ídolo Fred, que assumiu o comando da categoria neste ano e atraiu os holofotes da comissão técnica de Marcão. O atacante ganhou espaço na equipe principal e está nos planos para 2027.

Mesmo com pouco tempo no profissional, Wesley Natã teve papel decisivo na semifinal da Libertadores. No jogo de ida contra o Palmeiras, fez o gol que manteve o Fluminense vivo na disputa. Já na volta, fez a jogada do gol de Hércules. Assim, participou dos dois gols do time e caiu nas graças a torcida, se tornando uma espécie de "xodó" dentro e fora de campo.

Expoente da "Esquadrilha 07", a geração mais vitoriosa da história de Xerém, Wesley Natã é visto como uma das principais promessas do Fluminense para o futuro. No sub-20, ele marcou cinco gols em 25 jogos no Brasileirão, além de três gols em nove jogos no Carioca. Já no profissional, atuou em 11 partidas em 2026, marcou um gol e deu duas assistências.