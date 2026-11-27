Cano renova contrato com o Fluminense até o meio de 2027Divulgação / Fluminense
Fluminense anuncia renovação de Cano: 'Tempo para fazer mais gols'
Destaque do título da Libertadores de 2023, centroavante tinha permanência incerta, mas estendeu vínculo até o meio de 2027
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Joia de Xerém tinha contrato até maio de 2028, mas assinou um novo acordo e receberá uma valorização salarial para permanecer no clube
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Meio-campista projetou o duelo com o Cruzeiro, nesta sexta-feira (27), às 20h (de Brasília), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
Fluminense recebe sondagens e deve negociar meia na próxima temporada
Jogador, de 30 anos, foi peça importante nas temporadas de 2023 e 2024; neste ano foi emprestado ao América do México, antes do Peixe
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Duelo direto pelo terceiro lugar do Brasileirão acontece nesta sexta-feira e coloca frente a frente duas equipes que vivem bons momentos
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