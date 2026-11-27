Cano renova contrato com o Fluminense até o meio de 2027 - Divulgação / Fluminense

Cano renova contrato com o Fluminense até o meio de 2027Divulgação / Fluminense

Publicado 27/11/2026 18:15 | Atualizado 27/11/2026 18:18

O Fluminense anunciou oficialmente a renovação do argentino Germán Cano nesta sexta-feira (27). Após semanas de indefinição e rumores de uma possível saída ao fim do vínculo atual, que se encerrava em dezembro, o centroavante acertou sua permanência no Tricolor das Laranjeiras. O novo contrato é válido até a metade de 2027.

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"Uma felicidade muito grande. Terei mais tempo para fazer mais gols, conquistar mais coisas e realizar sonhos com o Fluminense. São os últimos capítulos da minha história. Estou muito feliz. Sentimento de carinho e gratidão pelo clube e pela torcida. Tenho certeza que teremos muitos mais momentos especiais. Vou dar o meu melhor para conquistarmos mais coisas juntos", celebrou o atacante.

Temporada de poucos minutos

Ídolo do Fluminense pela participação em conquistas recentes, Cano teve poucas chances neste ano. Aos 38 anos, o centroavante já não vive mais o auge de sua forma física e sofre com sequência de lesões desde 2024. Logo na pré-temporada, em janeiro, ele ficou fora de combate por quase três meses por entorse no joelho direito com lesão no menisco, após já ter tido problema na região no fim de 2025.

Depois, com problemas musculares e contusão na coxa, foi desfalque em outros dois momentos do ano. Quando disponível, Cano foi coadjuvante em meio ao bom momento de John Kennedy no primeiro semestre. Após a lesão do titular, as chegadas do argentino Castillo e do também veterano Hulk minaram a minutagem do ídolo. Com isso, o jogador soma um gol em 16 jogos na temporada, sendo nenhum deles como titular

Conquistas pelo Fluminense

Apesar das lesões e da falta de ritmo nas últimas temporadas, Germán Cano preserva idolatria atingida por poucos no Fluminense. Desde 2022, quando chegou, o argentino soma 114 gols em 241 partidas pelo clube. Em 2023, foi Rei da América e artilheiro da conquista da Libertadores, com direito a gol na final contra o Boca Juniors no Maracanã.

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Além do protagonismo no título continental inédito, o centroavante também participou da conquista dos Cariocas de 2022 e 2023, e da Recopa Sul-Americana de 2024. Sem contar os recordes: Cano é o segundo maior artilheiro do Fluminense no século, atrás apenas de Fred. Além disso, é o maior goleador do Flu na história da Libertadores e o terceiro estrangeiro com mais gols pelo Tricolor.